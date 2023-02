Nordjyske mener: Hvis bare flere var som Sanne og Martin

LEDER:Jeg planlægger at være én af de første, der besøger Sanne Holst og Martin Madsens nye butik, når den åbner til marts.

Parret har i ti år drevet Ønskebørn i Hjørring - nu tredobler de butiksarealet på ny adresse.

Og her er intet nordjysk mindreværd - nej, faktisk bliver butikken efter udvidelsen den største af sin slags i Jylland. Med udvidet sortiment af alt det velkendte, men også nye tiltag som ammehjørne, kaffeområde og et stort legetøjsudvalg.

Det er med andre ord en betragtelig satsning i en tid, hvor mange har følt sig nødsaget til at reagere modsat.

Med kontinuerlige nyheder om butikslukninger og konkurser og en inflation, der fortsat er højere, end vi længe har været vant til, så er det en prisværdig og modig beslutning, som det lokale par har truffet.

Selv beskriver Sanne Holst baggrunden således:

- Nu har vi i lang tid hørt om krig, corona, og at folk ingen penge har. Nu skal posen rystes, og vi håber, vi kan være med til at bidrage til en positiv udvikling i Hjørring. Vi tror på, at det bliver et eventyr for både os kunderne.

Den indstilling fortjener applaus. Og forhåbentlig kan den inspirere andre til også at tænke stort eller anderledes, for det har vi i den grad brug for.

Store dele af Nordjylland har vigende befolkningstal, og flere områder er i realiteten under afvikling. Hvis vi skal komme i mål med at vende den udvikling, så kræver det også, at vi selv gør noget og tør noget.

Det kræver handling og mod, og det kræver en evne og en lyst til at tro på en fremtid i dur, selvom det er moltoner, der lige nu præger verden.

Sanne og Martins ambition er at bidrage positivt til lokalområdet, og det må man sige, at de gør. De tror på, at Jyllands største Ønskebørn sagtens kan ligge i Hjørring.

Tænk sig ikke at være bange for fremtiden, for nedgang og for det ukendte.

At brede armene ud og satse på, at vingerne holder. Det er inspirerende!

