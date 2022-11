Nordjyske mener: Hvorfor er 50 Cent det største, vi kan lave i Aalborg?

Tusindvis af nordjyder smed håndtegn ud over Limfjorden, da 50 Cent besøgte Aalborg i sommer.

Det var en fest, men hånden på hjertet: 50 Cent? En 47-årig rapper, der toppede tilbage i nullerne? Er det virkelig det bedste, Aalborg kan trække til byen?

Der spreder sig en stemning af, at Nordjyllands hovedstad har et kulturproblem, og det er farligt. Kultur står nemlig højt på listen, når tilflyttere skal forklare, hvorfor de bosætter sig her mod nord, og Aalborg Kommune er klar over, at kulturen skal holdes sund og spændende, hvis de seneste års store tilflytning skal fortsætte.

På grund af kommunens velvilje – og på grund af en skov af lokale ildsjæle – har Aalborg derfor kulturtilbud, som andre byer kun kan drømme om: Et prægtigt musikhus, et af landets bedste teatre, internationalt anerkendte museer, en eksperimenterede musikscene som fx på Skråen og meget, meget mere.

Alligevel er der noget, der ikke stemmer. De store navne kommer meget sjældent forbi. Dem løber København med – eller Herning, Odense og Aarhus. Hvad går der galt?

I den forløbne uge tog en af de lokale ildsjæle bladet fra munden, da han til Nordjyskes kulturreporter Birgitte Sonne Kristensen kritiserede kommunen for at føre en ideologisk betinget kulturpolitik.

Kresten Thomsen er manden bag Aairport Festival, der for nyligt flyttede arrangementet ”Legends” til København, da Aalborg Kommune havde takket nej. I stedet fik København et event for 2.000 deltagere med en gennemsnitsalder på 29 år.

- Når andre kommuner kan se en idé i at støtte op om private arrangører, hvorfor er det så så farligt her? Det er jo tosset, når man ser på, hvor mange penge, der løber tilbage i kommunekassen i form af afledte effekter, samt på hvor meget af overskuddet på events, der går til kommunens foreninger, der hjælper til, sagde Kresten Thomsen.

Han kaldte kulturpolitikken i Aalborg for ”visionsløs” og uden ”lederskab” og spurgte også, hvorfor kommunen ligefrem skal udkonkurrere private arrangører, når den for eksempel inviterer til gratis koncert med TV2 under Tall Ship Race – på skatteborgernes regning.

Det er et godt spørgsmål. Som Jes Lunde, rådmand for Kultur, svarer lige ud af posen på:

- Med al respekt er det ikke vores opgave at sørge for, at Kresten Thomsen tjener penge.

Det er ærlig snak. Men det bekræfter også kritikken af, at kulturpolitikken i Aalborg har et skær af ideologi over sig, hvor andre kommuner i provinsen er mere villige til at samarbejde med private arrangører for at kunne trække større navne og et yngre publikum til.

Kresten Thomsen står langt fra alene med sin kritik. Han er blot en af de få aktører, som tør sige den åbent. Andre vælger at holde sig tilbage af frygt for at miste adgang til kommunal støtte, og selv i kommunens egne institutioner er der frustration over, at andre byer løber med de store navne – og dermed også med turistkroner og mediernes opmærksomhed.

Aalborg bør selvfølgelig kunne mere end 50 Cent. Lad det være en opfordring til Jes Lunde om at sætte sig i spidsen for en modernisering og afideologisering af byens kulturpolitik.