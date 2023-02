Nordjyske mener: Iben har tabt halvdelen af sin kropsvægt - men det er noget andet, vi skal tale om

LEDER:Det er sjældent sjovt at være tyk. Og i hvert fald har det ikke været sjovt for Iben Hoberg Jørgensen fra Frederikshavn.

Nordjyske har fulgt Iben siden 2015, og i denne uge kunne vi så fortælle, at Iben har tabt halvdelen af sin kropsvægt og fået et nyt liv.

Det er flot og prisværdigt og ikke mindst dejligt for Iben. Men det er faktisk ikke det, vi skal tale om. I stedet er vi nødt til at dvæle ved den historie, som Iben også fortæller.

Iben Hoberg Jørgensen har nemlig måttet kæmpe og slås for at få et ordentligt liv.

I årevis blev hun mobbet. Alt i alt stod mobningen på hver eneste dag i en periode på 10 år - fra Iben gik i børnehaveklasse, til hun gik ud af 9. klasse.

De andre børn kaldte hende jordbærhjelm, fordi hun er rødhåret, og de mobbede hende, fordi hun var for tyk. Hun blev også drillet med, at hendes tøj ikke var tjekket nok, og fordi hun ikke var særlig dygtig i skolen.

Ingen ville være venner med Iben, og efterhånden begyndte hun at tro på de skældsord, som de andre i klassen brugte mod hende. Tro på, at hun ingenting var værd.

Den intensive mobning og de grove angreb, hun mødte fra sine medmennesker, har haft dybe konsekvenser for hendes ungdoms- og voksenliv.

Alligevel stiller hun sig frem og gør sig sårbar ved at dele ud, mens hun stoler på, at vi modtager hendes historie kærligt og ordentligt. Men vi bør gøre mere end bare at læse.

For selvom vi har snakket om mobning og forebyggelse i efterhånden rigtig mange år og måske også har en fornemmelse af, at det går den rigtige vej, så giver historien her os anledning til at tænke over, hvordan vi kan gøre det endnu bedre.

Ingen forældre har som mål at sende deres børn ud i verden for at blive mobbere, der ødelægger andre børns liv. Alligevel sker det fortsat.

Derfor er vi nødt til at blive ved med at tale om, hvordan vi opdrager vores børn til at blive respektfulde samfundsborgere. Jeg starter ved mit eget middagsbord i aften.

Tak til Iben for at turde at sætte scenen for en vigtig fælles samtale.

Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Nordjyskes holdning.