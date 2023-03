Nordjyske mener: Inger Støjbergs succes er salt i såret på alle de øvrige partier i blå blok

LEDER:En kæmpe fjer i hatten på Inger Støjberg.

Sådan må man karakterisere Aalborg-rådmand Kristoffer Hjort Storms indmelding i det parti, der udover at hedde Danmarksdemokraterne også bærer hendes navn.

Med den tidligere DF'er får det unge parti sit indtil videre vel nok stærkeste, lokalpolitiske kort: En erfaren fuldtidspolitiker, som sjældent sætter sin fod forkert, en dygtig kommunikator, velargumenteret. En profil, som man uden problemer kan se for sig på den landspolitiske scene.

Selvom han med sit skifte fra løsgænger til medlem af Danmarksdemokraterne med sin profil sætter trumf på, er han ikke alene. Hans nye parti har nu 20 byrådsmedlemmer, blandt andet også i Thisted og Brønderslev, på trods af, at Danmarksdemokraterne aldrig har stillet op til et kommunalvalg.

Kort sagt: Det går godt for Inger Støjberg og Co.

Men hans indtræden og partiets øvrige succes på den lokalpolitiske scene kunne ikke sætte en tydeligere streg under den monumentale krise i resten af blå blok.

Liberal Alliances partikonge, Vanopslagh, er ramt af en skandale om hans bopæl, Nye Borgerlige står med en halveret folketingsgruppe efter valget for fire måneder siden, Konservative slikker sårene efter en katastrofal valgkamp, Moderaternes MF'er kulturordfører Jon Stephensen har gjort livet surt for partiet med den shitstorm, han er havnet i, Venstres formand er langtidssygemeldt, mens partiet i meningsmålingerne er mindre end nogensinde.

Tilbage og ren står kun den tidligere dømte i rigets øverste ret, Inger Støjberg. Med et parti i vækst lokalt, uden en eneste skandale eller intern uenighed i folketingsgruppen og ingen lortesager i pressen.

Det er salt i såret på alle de øvrige partier i blå blok - og mere end det. For med de andres dysfunktionalitet som baggrund ligner Danmarksdemokraterne det p.t. bedste, borgerlige bud på et alternativ til de røde partier.

At personen, der for under et år siden afsonede en rigsretsdom, dømt for med overlæg at overtræde landets love, nu står som bedste bud på en blå partileder med bund og troværdighed, er vildt.

Det understreger, at et blåt alternativ til Mette Frederiksen (S) ikke findes for tiden, og selv langt ude i fremtiden er det svært at skimte.