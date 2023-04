Nordjyske mener: Kære [indsæt branche] – I aner ikke, hvad der rammer jer

LEDER:Dette er ikke en leder med bekymring eller skrækscenarier. Det er heller ikke skrevet som en forelskelse i futuristiske muligheder. Det er blot et forsøg på at forholde sig nogenlunde nøgternt til en udvikling, som vores hjerne ganske enkelt ikke kan forstå.

Den teknologiske udvikling har de seneste årtier bevæget sig eksponentielt, hvor det tidligere foregik lineært. Fra at vi kunne se et fremskridt og så tegne en mental streg videre ind i fremtiden, går det i stedet pludseligt så hurtigt, at vi ikke kan følge med.

Et klassisk eksempel er den indiske fyrste, som ville belønne opfinderen af skakspillet. Opfinderen bad om et enkelt hvedekorn på skakbrættets første felt, to på det andet, fire på det tredje og så videre. Altså en fordobling af hvedekorn på hvert af brættets 64 felter. Det lød jo overskueligt. Regner man dog efter bliver tallet 9,22 x 10 i 18. potens – eller hvis man regner med at hvert enkelt hvedekorn vejer 0,04 gram bliver det til 368.900.000.000 ton alene på det sidste felt. Eller ca. 500 gange mere end den samlede verdensproduktion af hvede på årsbasis.

Vores hjerner er ikke gearede til at forstå den slags udvikling. Men det er netop det, vi rammes af med fuld styrke indenfor kunstig intelligens i øjeblikket. I går kunne ChatGPT skrive festsange og bestå eksamensopgaver. I dag kan den bestå juraeksamen, skrive kode og forklare, hvordan man udtrækker DNA fra et jordbær. Og dens fætre og kusiner kan skabe naturtro fotos og videoer af imaginære – eller kendte – personer og steder. Samt en fantasillion andre imponerende ting. I dag. Hvad med i morgen?

Når medstifteren og direktøren for OpenAI, firmaet som står bag ChatGPT og en række andre banebrydende algoritmer, i ramme alvor udtaler, at den kunstige intelligens er en teknologisk udvikling, der kommer til at betyde mere for verden end både opdagelsen af ilden og opfindelsen af hjulet, så er scenen ligesom sat. Eller rettere, så er vi klar over, at vi ikke forstår scenens størrelse - og at det bliver vildt.

Hvis jeg skal bruge min egen branche som eksempel, så står mediebranchen overfor en virkelighed, hvor personaliseret indhold bare er noget, der flyder ud af en maskine, når man åbner for hanen. Du vil altså blive ramt af langt større mængder medieindhold i fremtiden, så kunsten bliver sorteringen - og fremfor alt: troværdigheden.

Det kommer til at udfordre os som medievirksomheder, men også de fællesskaber vi alle er en del af. Førhen kunne vi hver mandag tale sammen om den dramaserie, de fleste havde set på DR. De senere år, har vi muligvis set den samme serie på Netflix, men skal lige se hvor langt vi er nået. I fremtiden vil jeg måske få tilbudt en serie om en medieudviklingsmand, der kæmper i en spændende, men udfordrende branche og sat i omgivelser, jeg genkender fra de rejsemål, jeg har gode minder fra. Du vil få tilbudt ... ja, noget der passer præcist til dig. Vi får ikke meget at tale om der. Og det er bare underholdningen. Forestil dig det samme med de nyhedsbilleder, vi mødes af. Det bliver en demokratisk udfordring.

Det er mediebranchen. Hvad med transport, bolig, produktionsvirksomheder, medicinalbranchen, sundhedssektoren ... med omvæltninger vi ganske enkelt ikke kan forestille os. Udover, at det kommer til at gå hurtigere, end vi tror.

Vi går en tid i møde - eller rettere - vi er midt i en tid med vilde dilemmaer, muligheder, forandringer, problemer og nye løsninger. Det er spændende, hårrejsende og frem for alt interessant.

Vi skal tage os tid til at tænke os godt om - og det kan kun gå for langsomt.