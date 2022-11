Nordjyske mener: Kan Ellemann overleve at få Mette Frederiksen som chef? (Ja, selvfølgelig)

LEDER:Mange politiske kommentatorer har fældet deres dom:

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen kan ikke blive statsminister engang ude i fremtiden, hvis han går med i en regering under ledelse af Socialdemokratiets Mette Frederiksen.

Er Christiansborg virkelig styret af den form for skolegårdslogik?

Næppe. Der er i nyere dansk politik ingen fortilfælde, der skulle indikere, at en blå politiker, der vover sig ind i en regering med en rød statsminister eller omvendt, for evig tid vil være besmittet af en bacille, der udelukker fremtidig regeringsførelse.

Der er fortilfælde, der indikerer det modsatte.

De danske vælgere oplevede senest en samlingsregering hen over midten med SV-regeringen, der sad i 14 måneder fra august 1978 til oktober 1979. Statsminister var Anker Jørgensen (S), og fem ministre fra Venstre blev senere ministre i firkløverregeringen i 1980erne. Det var Henning Christophersen, Ivar Hansen, Niels Anker Kofoed, Knud Enggaard og Anders Andersen.

Alle fem fik flotte politiske karrierer. Christophersen var endda formand for Venstre. Hansen formand for Folketinget. Ingen socialdemokratisk bacille skabte på noget tidspunkt tvivl om deres borgerlige ståsted.

I samme boldgade kan nævnes en anden Venstre-høvding, Poul Hartling, der var udenrigsminister under den radikale statsminister Hilmar Baunsgaard i slutningen af 1960erne, inden han selv blev statsminister nogle år senere.

Heller ingen radikal bacille slog nogen hjem i Ludo her.

Venstre er i denne weekend samlet til landsmøde, og partiet rummer både dem, der ønsker fire års hård oppositionspolitik mod Mette Frederiksen, fordi de ikke kan tilgive hende for nedlukningen af minkerhvervet og syv nordjyske kommuner i november 2020, og dem, der altid mener, at Venstre skal søge mest mulig indflydelse.

Men splittelsen stikker ikke dybt, viste den store opbakning, som landsmødet gav sin formand i går. Her markerede Jakob Ellemann-Jensen tydeligt, at Venstre vil stå frit "i egen ret" og søge samarbejde med partier, der ønsker reformer. Herunder Socialdemokratiet.

Det bør ikke overraske, at Venstre-folk ønsker, at der bliver ført mest mulig Venstre-politik, og det ved Ellemann selvfølgelig godt.

Ligesom han kender håbet hos erhvervsorganisationerne, som vil have ham til at gå i regering for at få gennemført reformer, der kan øge arbejdsudbuddet.

Hvad er reelt hans alternativ? Ingen politiker med ambitioner om magt vil finde det attraktivt at være oppositionsleder af et sammenrend af blå partier med tilsammen beskedne 72 mandater. En broget flok med store egoer, adskillige nybegyndere og masser af intern uenighed og strid.

Kaosset hersker jo allerede. Nye Borgerlige er skueplads for et jalousidrama, der har gjort Mette Thiesen til løsgænger. På tirsdag vil Folketinget formentlig ophæve immuniteten for Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så retssagen imod ham for svindel med EU-midler kan gå om. Retten i Lyngby fandt ham sidste år skyldig og idømte ham seks måneders betinget fængsel.

Det er mildest talt ikke noget drømmehold at gå på arbejde med hver morgen i fire år.

Stillet op over for nødvendigheden af et bredt samarbejde for at få Danmark sikkert igennem ikke bare én, men adskillige kriser – energi, inflation, krig, sikkerhed, arbejdsudbud, uddannelse, sundhed – er beslutningen i virkeligheden ikke svær for Jakob Ellemann-Jensen.

Her hersker ingen skolegårdslogik. Her er der brug for ansvarlighed. Derfor afsøger Venstre nu reelt muligheden for at gå med i en bred og løsningsorienteret regering.