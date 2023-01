Nordjyske mener: Kanita stak af fra voldelig far: Men blot for at få nye tæv

LEDER:Da Kanita Jakupovics mor en nat i maj 2021 tog sine børn med sig og stak af fra sin voldelige ægtemand, burde samfundet have stået klar med hyldest og anerkendelse for at bryde forholdet.

I stedet endte flugten med en klart udtrykt mistro til Kanita, som i dag står med en nagende usikkerhed, om hun overhovedet kan blive i Danmark.

Nordjyske har beskrevet den unge kvindes skæbne, som udover en opvækst med vold i familien nu også er endt i mødet med et system-danmark, hvor medfølelse og menneskelighed ikke ligefrem springer i øjnene.

Efter flugten fra faren kom Kanita og familien til at bo syv måneder på et krisecenter. Det betød, at hun var nødt til at holde pause fra sin uddannelse som tandklinikassistent i tre måneder.

Og den pause skulle vise sig at få alvorlige konsekvenser.

Kanitas forældre var nemlig oprindeligt flygtninge fra Bosnien i slutningen af 1990'erne. De fik permanent opholdstilladelse i Danmark. Men børn under 18 år får kun får midlertidigt ophold, indtil de bliver 18 år, hvor de så kan ansøge om permanent ophold.

Men bruddet i uddannelsen betød, at Udlændingestyrelsen gjorde det klart, at man som ung "mellem 18 og 19 år skal have været i uafbrudt uddannelse" eller job siden folkeskolen for at få tilladelsen.

Nu kan Kanita først få afgjort sin sag i 2026. Derfor er hun nervøs for, om hun kan få lov til at blive, eller om hun bliver sendt ned til et Bosnien, hun ikke har tilknytning til.

Det er i orden, at vi passer på vores samfund, hvor der er fri adgang til velfærdsydelserne, når man først er anerkendt og godkendt som medlem.

Men der er noget alvorligt galt, når reglerne og håndhævelsen af dem får et bureaukratisk tilsnit uden menneskeligt ansigt og forståelse. Når den varme og medmenneskelighed, der er grundlaget for velfærdsstaten, ikke slår igennem i forvaltningen af den.

Kanita er barn af to forældre, vi har valgt at give varigt ophold. Hun er født i Aalborg og har haft sit liv med skolegang, venner og fritidsaktiviteter her. Hun er i gang med en uddannelse for at skabe sig en fremtid med arbejde og familie i Danmark. Som hun selv siger: - Jeg er dansk.

Og så bliver hun mødt med mistro og en kold skulder fra myndigheds side, når hun står i en presset og sårbar situation, hvor opbakningen i stedet skulle have været 100 procent.

Regler er regler, vil nogen måske indvende.

Men har vi fået malet os op i et hjørne, hvor den udførte sagsbehandling er maskinel, og hvor den menneskelige vurdering og vejen for og imod i det enkelte tilfælde er væk, er det på tide at efterse systemet og sætte en ny retning.

Det er Kanitas sag et glimrende bevis på.