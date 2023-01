Nordjyske mener: Kastrup-Larsen er stor i slaget - bare ikke når ansvaret skal tages

LEDER:Det er en stor opgave at være borgmester for landets tredjestørste kommune med et årligt milliardbudget og et indbyggertal på omkring 220.000. Med jobbet følger en stor magt og et stort ansvar.

Nordjyske har gennem flere måneder beskrevet, hvordan måden, man har forvaltet på i borgmesterens forvaltning, har ført til en perlerække af tvivlsomme dispositioner.

Her taler vi om; en sag hos Ankestyrelsen, en intern revisionsundersøgelse, en advarsel til en højtstående medarbejder, nye retningslinjer for alkohol til personalearrangementer og påbegyndelsen af arbejdet med en helt ny eventstrategi.

Og senest onsdag skrev Nordjyske om helikoptersagen, hvor Thomas Kastrup-Larsen i 2017 godkendte et tilskud på 125.000 kroner i produktionsstøtte til TV2 Nord.

TV2 Nord skulle bruge en helikopter til deres dækning af DGI-landsstævnet i Aalborg. Derfor skrev stationen til borgmesteren, som agerede handlekraftigt og skyndte sig at sagsbehandle ansøgningen.

Faktisk gik der kun 25 timer fra den ansvarshavende chefredaktør Mikael Justesen på TV2 Nord skrev en mail til Thomas Kastrup-Larsen, før borgmesteren svarede, at kommunen var med på at støtte leje af en helikopter.

Problemet var bare, at de helikopterbilleder, som Aalborg Kommune blandt andet betalte 125.000 kroner for at gøre mulige, aldrig blev til noget.

TV2 Nord besluttede sig nemlig for slet ikke at leje helikopteren på grund af dårligt vejr.

Så skulle man måske tro, at Aalborg Kommune ville gøre en indsats for at få en del af de kommunale kroner tilbage i den offentlige kasse - men sådan ser det ikke ud.

En endelig forklaring har vi dog ikke fået. For borgmesteren vil ikke svare.

Det ville - blandt andet - også være fint at få svar på, om den hurtige sagsbehandlingstid på 25 timer kan overføres til Sundhed- og Fritidsforvaltningen, der typisk skal bruge seks uger på at behandle en lignende ansøgning.

Men heller ikke det ønsker Thomas Kastrup-Larsen at opklare.

Den handlekraftige borgmester er blevet stille. For når ansvaret skal tages, og Aalborgs indbyggere skal have svar på, hvad der reelt er kommet ud af de mange brugte kroner:

Så nægter han at stille op og stå på mål for beslutningen og processen.

Vi kan godt tillade os at forvente en større ydmyghed overfor beslutninger truffet for andre folks penge.