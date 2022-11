Nordjyske mener: Købet af elbusser gik for hurtigt, og nu betaler kunderne prisen

LEDER:Den 7. august var en festdag for den kollektive trafik i Aalborg Kommune.

90 nye elbusser blev sluppet løs på de lokale veje. Grønne målt på brændstof og klima og ønsket om at få flere over i den kollektive trafik. Moderne målt på indretning og komfort - og naturligvis støjniveau.

Godt tre måneder senere kan det konstateres, at festen varede kort. Og at snakken om de nye busser ikke længe var præget af fanfarer og festtaler.

Tværtimod.

Bare en god uge efter, at den første chauffør trådte på speederen og drejede ud i den aalborgensiske trafik, kunne Nordjyske fortælle om en ældre kvinde, der sad fast i bussen med sin rollator, fordi pladsen var for trang.

En lille uge senere kogte Facebook nærmest over af harme over de eldrevne busser.

Aflysninger af afgange. Nedbrudt aircondition, som gjorde busser til kørende saunaer i sommervarmen. Og lange ventetider ved stoppestederne. Alt sammen meldinger fra skuffede kunder.

Senest har seniorrådet i Aalborg vendt tommelfingeren ned for de nye busser.

Meldingen er, at gangarealet i busserne er for smalt for passagerer, der bruger rollator. Desuden hænger stropper, man kan holde fast i for ikke at miste balancen, for højt.

Sæder mangler armlæn eller klapper uhensigtsmæssigt op, så den ældre eller gangbesværede ikke kan nå at sætte sig. Nogle sæder er placeret så højt, at der skal forceres flere trin for at komme på plads.

Det er forståeligt, at der er en indkøringsperiode, hvor servicen ude på ruterne er under pres. Nye køretøjer kræver tilvænning, og det vil tage tid, før 90 nye enheder er fuldt implementeret i trafikplanen.

Men det er hovedrystende, at der ikke er styr på indretningen, før busserne tages i brug.

Ældre og gangbesværede er - sammen med unge uden bil - typiske brugere af den kollektive trafik. Herunder busserne.

Så hvorfor er hverken seniorråd, handicapråd eller den kommunale tilgængelighedskonsulent inddraget for at sikre, at netop kernekunderne kan nyde godt af tilbuddet?

NT begrunder det med, at der har været kunder på virtuelt besøg i fremtidens busser.

Men undskyld.

Det er altså ikke det samme som at skrumple rundt med en rigtig rollator i en kørende bus. Uden at kunne finde sikkert fodfæste, fordi stropperne ikke er til at nå. Og uden at kunne slå enden i sædet, fordi det hele tiden klapper op.

Skaden er sket. Og det var en fejl, erkender rådmand Per Clausen.

Det kan vi kun give ham fuldstændig ret i. Men det er da for træls - for at sige det på godt jysk - at indretningen ikke var på plads, inden NT underskrev milliardkontrakten med Tide Bus på driften af bustrafikken i Aalborg.