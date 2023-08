Nordjyske mener: Kommunale chefer gambler med tilliden mellem borgere og magthavere

I januar kom det frem, at Danmark for femte år i træk topper listen over de mindst korrupte lande i verden.

Det er Transparency International, den globale antikorruptionsorganisation, der står bag opgørelsen over de forskellige landes niveau af korruption.

Den placering kan vi være stolte af. Det er afgørende, at man som borger kan have tillid til, at beslutninger træffes på et troværdigt og loyalt grundlag, hvor ingen bliver tilgodeset af forkerte årsager. Derfor er det også en placering, som vi bør værne om.

Derfor er det bekymrende, når Nordjyske nu kan tilføje endnu et kapitel i fortællingen om frynsegoderne i toppen af Aalborg Kommune. For ikke blot politikere, men også flere af de øverste embedsmænd tager gerne imod gratis billetter og invitationer fra byens kulturinstitutioner.

Direktører fra forskellige forvaltninger i kommunen har deltaget i Nibe Festival med ledsager og fri bar i op til fire dage, store koncerter i Musikkens Hus, ture på stadion og ture med familien i Zoologisk Have. I juni kunne Nordjyske fortælle, hvordan politikerne i Aalborg Kommune i årevis har modtaget en lang række gratis invitationer fra byens kulturinstitutioner.

Alarmklokkerne burde have ringet, før Nordjyske gik ind i sagen.

Når man vælger at gøre brug af den slags frynsegoder, så gambler man med tilliden mellem borgere og magthavere. Det kan selvfølgelig sagtens give ganske god mening, at en politiker eller embedsmand er til stede ved et kulturarrangement for at se, hvordan det forløber. Men repræsenterer de Aalborg Kommune, må kommunen betale regningen. Deltager man privat, betaler man af egen lomme.

Det er nogle dyre penge at spare ved at tage imod de gratis invitationer. Selvom der ikke er noget, der tyder på, at fribilletterne har givet kulturinstitutionerne fordele, så skaber adfærden grobund for mistanke om magtfordrejninger og korruption. Og alene mistanken er skadelig for tilliden til, at magten forvaltes fair.

Når det ikke alene er politikere, der benytter sig af fribilletterne, så vidner det om en kultur. En kultur, som man måske så gennem fingrene med for årtier tilbage, men som vi ikke kan acceptere i dag.

Med tanke på hvor smalle rammer der er for øvrige offentligt ansatte - som skolelærere og socialrådgivere - er det beskæmmende, hvor lemfældigt den slags håndteres i toppen af Aalborg Kommune.

I juli kunne Nordjyske fortælle, at Aalborg Kommune har kontaktet en række af byens kulturinstitutioner for at indskærpe, hvor mange invitationer, byrådspolitikerne kan tage imod - og under hvilke forudsætninger politikerne kan deltage i et arrangement på.

Meget tyder på, at den indskærpelse også bør vedrøre de kommunale chefer, og her er det altså i høj grad internt i kommunen, man må tage ansvar - frem for at at bede kulturaktørerne om at lade være med at invitere.