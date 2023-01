Nordjyske mener: Konkurskongen er i gang igen. Det er næsten ikke det værste

LEDER: Den omstridte nordjyske erhvervsmand Anders Bruun Hagn-Meincke har over 20 forliste selskaber og en dom for momssvig på CV’et. Bag sig trækker han et spor af forretningseventyr, der har kostet hans kreditorer et anseeligt tocifret millionbeløb.

Senest har Nordjyske over en række artikler kunnet dokumentere, hvordan Anders Bruun var dybt involveret i den skandaleramte danske pavillon ved verdensudstillingen i Dubai.

Her blev en stribe danske virksomheder ført bag lyset med falske løfter, og flere af dem mistede millioner. Heriblandt Restaurant De 2 Have i Skagen og Helmuth i Aalborg.

For sin ledende rolle i et af de konkursramte selskaber bag pavillonen er Anders Bruun nu indstillet til konkurskarantæne for ”groft uforsvarlig forretningsførelse.” Det er i øvrigt anden gang.

Hans første dom for konkurskarantæne udløb for ikke længe siden.

At kurator i selskabet desuden har fundet tegn på momsfusk for millioner indikerer, at det sidste kapitel om Anders Bruun med al sandsynlighed ikke er skrevet.

Det så han ellers gerne.

Som så mange gange før har Anders Bruun travlt med at bedyre sin uskyld og beskylder Nordjyske for ”en bevidst forfalskning af virkeligheden.” Hvilken virkelighed han henviser til, er uklart, men det er ikke den virkelighed, vi andre befinder os i.

Vi imødeser med sindsro de civile søgsmål, som Anders Bruun nu har anlagt mod de to journalister bag artikelserien. En million kroner skal de betale ham hver, mener han. Og så lige 10 millioner kroner fra Nordjyskes ansvarshavende chefredaktør.

Nordjyske lader sig naturligvis ikke kue. Vores artikler er veldokumenterede og bygger på interviews med en lang række kilder, skriftlige korrespondancer og aktindsigter.

Og vi fortsætter vores afdækning af den mand, som i nordjysk erhvervsliv er blevet nærmest synonym med fup og fidus, men som alligevel lykkes med at blive ved og ved.

12 år efter at vi første gang skrev om hans metoder.

Man fatter det ikke.

At Anders Bruun konsekvent fralægger sig alt ansvar og igen har travlt med at pege pilen alle andre steder end på ham selv, er mindst lige så ubegribeligt.

Ja, det er næsten det værste.

Ikke mindst for hans mange kreditorer, heriblandt almindelige erhvervsdrivende, som er efterladt med ar på både sjæl og pengepung. Og som aldrig får deres penge tilbage – hvor end de så er forsvundet.

Imens fortsætter Anders Bruun sit virke som direktør i flere nystiftede selskaber med samme ejer – hans hustru. Og samme adresse som altid; privatboligen i Hasseris.

Gad vide, hvornår det stopper?