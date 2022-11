Nordjyske mener: Kronprinsen ville gerne, men Birgit sagde nej tak. Og respekt for det

LEDER:Nordjyderne får ikke lejlighed til at løbe en tur på hjemmebane med kronprins Frederik og hans familie næste år.

Det populære løbe-arrangement Royal Run kommer nemlig ikke til Nordjylland denne gang.

Efter at have lagt beslag på gader og stræder i Aalborg hvert år siden 2018 med tusindvis af løbere som deltagere, hedder værtsbyerne i maj 2023 Aabenraa, Herning, København, Nykøbing Falster og Nyborg.

Fraværet af royale løbesko havde dog ikke behøvet at blive en realitet.

Efter at planerne for 2023-udgaven kom frem, stod det klart, at Skagen havde lagt billet ind på at få Royal Run til byen.

Frederikshavn Kommune sagde dog nej til at være med.

I en situation, hvor kommunen skal spare i omegnen af 50 mio. kroner, og hver eneste øre skal vendes for at få budgetterne til at hænge sammen, fandt et enigt økonomiudvalg det ikke ordentligt at smide flere hundrede tusinde skattekroner i et motions-event.

Dét nej har vakt harme.

René Zeeberg, direktør for turistsamarbejdet Toppen af Danmark, nærmest bander og svovler, når han over for Nordjyske kalder de lokale politikere for "uambitiøse". Og han er rystet over, at de takker nej til at få Danmarks største løbeevent til Skagen.

Med hans jobfunktion in mente er det forståeligt, at han er skuffet. Og udover en masse omtale ville det med garanti have dryppet lidt ekstra i det lokale restaurations- og forretningsliv at få nogle tusinde løbere af sted.

Men. Det er altså også vigtigt at huske lokalpolitikernes opgave og ansvar.

De skal få hele det kommunale budget til at hænge sammen. De bokser og bakser med skatteborgernes penge for at skaffe ordentlig børnepasning, givende skolegang, fornuftige rammer for foreningsliv, farbare veje, nødvendig rensning af spildevand og favnende ældrepleje - og naturligvis også sunde forhold at drive forretning under.

Og når den kommunale livrem så oven i købet skal spændes ind i millionklassen og medarbejdere afskediges, vil det være noget af en signalforvirring at bruge flere hundrede tusinde offentlige kroner (i Nyborg siger de over en million ...) på et motionsløb. Kongelig deltagelse eller ej.

Om det så havde været en god investering at få kronprinsen med familie til at løbe i Skagen i 2023, finder vi ikke ud af. Men uanset hvad skal der også være råd til at investere, ellers giver det bedst ræson at lade være.

Så respekt til borgmester Birgit S. Hansen og co.

Nogle gange er det nødvendigt at sige: "Nej tak, ikke nu, men måske senere."

Det er vist det, man kalder sund fornuft - og en påmindelse om, at i øvrigt gode arrangementer ikke altid behøver at vokse til store events på skatteborgernes regning.