Nordjyske mener: "Krudten"s genopståen er entydigt godt for Nordjylland  - og for Danmark

Krig og våben står nok allernederst over ting, nogen ønsker at bidrage med til verdensordenen.

Alligevel er det en entydig god nyhed, at der nu igen skal produceres ammunition i Elling ved Frederikshavn.

De seneste godt tre år har nemlig lært os noget vigtig om, at selvbestemmelse i krisetider kræver, at man er velforberedt og i nogle tilfælde: Selvforsynende.

Først under coronapandemien, hvor Danmark og resten af EU på den hårde måde lærte ulemperne ved at have gjort sig afhængig af medicinalproduktion i fx Kina. Da behovet - desværre - opstod, havde vi nok en stor ekspertise, men ikke et produktionsapparat til at producere vacciner nok, og vi måtte stille os op i køen i andre lande for at få dækket vores behov.

Man havde hverken forudset eller sikret sig mod en situation, hvor man ikke bare nemt kunne få varer fra en verdensdel til en anden, og derfor fik vi et skoleeksempel i, at sætningen "hope is not at strategy" indeholder en del sandhed.

I Europa havde håbet om, at krig i vores del af verden var fortid, levet sig så stærkt, at det netop fik indflydelse på strategiske beslutninger om Europas - og Danmarks - forsvar. En smuk tanke, der har ført til nedrustning og et opgør med tanken om at være selvforsynende. Vi kunne jo bare købe ammunition hos vores allierede, var ræsonnementet.

Problemet var så bare, at Europa med krigen i Ukraine blev en krigsskueplads igen. Og det er logisk nok sådan, at når der er krig, bliver der efterspørgsel eller, hvis produktionen er blevet tilpas lille, ligefrem mangel på ammunition.

Krig er foragt for liv. Gid vi kunne stikke blomster i alle geværløb i stedet for kugler.

Men krigen er her, og selv når den stopper i Ukraine, og dét hellere i dag end i morgen, er vi nu blevet smerteligt klar over, at vi stadig har brug for at være forberedte på det værste, mens vi håber på det bedste.

Derfor er det en god dag, når "Krudten" i Elling begynder at producere igen. Både for Nordjylland, hvor vi får udnyttet et produktionsanlæg, en ekspertise og forhåbentlig en arbejdskraft-ressource, og for Danmark.

Lad os så af et ærligt hjerte håbe, at vi hverken på det tidspunkt eller længere ud i fremtiden kommer til at bruge så meget som et enkelt stykke ammunition.

Samtidig med at vi glæder os over at være klar, hvis det modsatte er tilfældet.