Nordjyske mener: Kulturen hos politiet er syg, hvis anmelderen har ret

Broderskab. Ordet kan smage trygt og godt af, at din makker har din ryg og altid vil bakke dig op.

Men det kan også smage af rockerbander og dummebøder.

Spørgsmålet er, hvordan ordet skal opfattes, når man tænker på politiet - den uniformerede og udøvende magt i Danmark.

Tanken rejser sig i kølvandet på den spektakulære udvikling i sagen om en redningsmand i Hanstholm, der fik en fartbøde på vej til en "mand over bord"-redningsaktion. Som beskrevet flere gange af Nordjyske blev redningsaktionen forsinket adskillige minutter, fordi betjenten insisterede på at gøre sin bødeforretning færdig, inden redningsmanden sammen med sine kollegaer kunne stå til søs - og desværre ikke havde held med at redde liv.

Det har fået politimanden René Borg til at indgive en anmeldelse af sin kollega med den begrundelse, at hans optræden måske har forhindret, at et liv blev reddet.

René Borg indgav i første omgang sin klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), men i fredags fik han besked om, at DUP efter en konkret vurdering af sagen har henvist den til videre behandling hos Midt- og Vestjyllands Politi, der selv beskæftiger den betjent, der udskrev bøden.

Og det er her, alle alarmklokker begynder at bimle og bamle.

For til Nordjyske siger René Borg to ting, der i den grad er problematiske for retssikkerheden, hvis han har ret. Og som medlem af politikorpset må man vel formode, at han ved, hvad han taler om.

Rene Borg siger for det første, at han ikke har de store forhåbninger til behandlingen af sagen, fordi Midt- og Vestjyllands Politi så at sige skal efterforske sig selv. Man kan kun håbe, at René Borgs pessimisme bliver gjort til skamme, og at politiet tager anmeldelsen lige så seriøst som alle mulige andre anmeldelser.

For det andet udtaler René Borg til Nordjyske, at.... "Politiet er et specielt sted at være. Det er ikke der, man udtaler sig. Så holder man kæft, hvis man stadig gerne vil være aktiv og ansat. Det her kan sagtens gå hen at få nogle ansættelsesmæssige konsekvenser."

Hvis han har ret, så har Shakespeare det også i sin berømte Hamlet-linje "something is rotten in the state of Denmark". Politiet er den udøvende magt i landet, og som borgere har vi brug for at vide, at denne myndighed under ingen omstændigheder uddeler interne "dummebøder", fordi man drister sig til at kritisere en kollega - hverken officielt i form af degradering, afskedigelser eller lignende eller uofficielt i form af social udstødelse fra kollegaerne.

Selvfølgelig skal der være en broderskabsfølelse i politikorpset. Din makker skal have din ryg. Men broderskabet må aldrig være vigtigere end det samfund, som politiet er sat til at passe på. Hvis hensynet til kollegaerne og en kultur om at holde kritik indendøre er den eneste vej i politiet, så er der ikke langt til bevidst at dække over fejl og feje ting ind under gulvtæppet. Og det hører ingen steder hjemme i en retsstat. Tværtimod har magtudøvende myndigheder en skærpet forpligtelse til at vise åbenhed og lade sig undersøge på alle leder og kanter.