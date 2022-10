Nordjyske mener: Kun én ting kan redde velfærden, men politikerne vil ikke snakke om det

LEDER:Få styr på energipriserne. Skaf flere hænder. Giv os en bedre infrastruktur - især i Nordjylland. Og lad os stå sammen imod Rusland.

Sådan lød Nordjyskes fire bud på de vigtigste temaer i valgkampen, da statsminister Mette Frederiksen (S) skød den i gang for snart fire uger siden.

Med to dage til valget på tirsdag er det tid til at gøre status. Har politikerne overbevist os om, at de har en løsning på alle fire spørgsmål?

Det findes der både et venligt og et mere ærligt svar på.

Det venlige først: Ja, på tre ud af fire områder har vælgerne i dag et nogenlunde klart billede af, hvor partierne står. Lad os tage områderne et for et.

Energipriser: For fire uger siden var hele Europa i panik over udsigten til en meget kold vinter, og der blev skruet ned for radiatorerne i landets skoler. Det er dog foreløbig gået bedre end frygtet. Gaslagrene er fyldt op, og priserne på vej ned. På den måde er udfordringen rykket mere i baggrunden, selv om der stadig kan forventes store udsving i priserne. Et bredt flertal i Folketinget står bag en energipakke, der skal hjælpe danskerne igennem krisen, så på den front har partierne leveret varen.

Infrastrukturplan: Alle partier bag infrastrukturplanen står stadig bag den, om end De Radikale har foreslået at ”pause” flere motorvejsprojekter, herunder især 3. Limfjordsforbindelse. Det ligner mest et desperat forsøg på at redde det enlige, radikale mandat i Nordjylland, og ingen af de øvrige forligspartier har bidt på. Også her ved vælgerne i dag, hvor partierne står – og hvor et enligt parti vakler. Byggeriet af 3. Limfjordsforbindelse begynder fortsat som planlagt i 2026.

Sikkerhed: Da statsministeren udskrev valget, lå to russiske fregatter og lurede lige nord for Læsø, og gasrør i Østersøen var sprunget i luften. Alvoren er ikke til at tage fejl. Danmark har en klar interesse i at stå sammen i et stærkt NATO imod Rusland, og derfor er det nationale kompromis om dansk forsvar en af de mest nødvendige beslutninger i mange årtier. Men planen vil ikke blive implementeret hurtigt nok, mener vores NATO-partnere. De borgerlige partier vil gerne fremrykke investeringerne, mens Socialdemokratiet og venstrefløjen er imod. Uanset hvem man er enige med, ved vi, hvor partierne står.

Arbejdsudbud: Danmark skriger på nye hænder, og det bliver kun værre. Ifølge Kommunernes Landsforening vil vi i 2030, altså om bare syv år, mangle 90.000 personer på det danske arbejdsmarked, heraf 44.000 i den offentlige sektor. Læg dertil i omegnen af 20.000 nye soldater, når aftalen om at løfte forsvaret skal gennemføres. Flere partier har budt ind med bud på reformer, der kan løfte arbejdsudbuddet, men både Socialdemokratiet og Venstre putter sig. Mette Frederiksen taler luftigt om ”potentialer” for flere i arbejde, og Venstre vil nedsætte et reformudvalg.

Er det godt nok?

Nej. Skal vi have råd til at bevare det nuværende niveau af velfærd, kræver det reformer, der kan øge den private arbejdsstyrke, der skal tjene pengene, og den offentlige arbejdsstyrke, der skal bruge pengene til omsorg for især de stadig flere ældre. Sådanne reformer kan formentlig kun realiseres igennem skattelettelser, mere udenlandsk arbejdskraft og/eller sanering af tilbagetrækningsordningerne.

Det er dog - i større eller mindre grad - fyord i Socialdemokratiet og Venstre. Så på dette sidste og fjerde område, på hovedudfordringen for det danske samfund, vel at mærke, dumper partierne med et brag.

Og det er det mere ærlige svar.

