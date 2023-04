Nordjyske mener: Kunden har ikke altid ret. Det er denne pinlige tendens beviset på

LEDER:Det er børnelærdom for de fleste, at en aftale er en aftale. Den sætning indgår i de flestes opdragelse og følger os gennem voksenlivet.

Rettelse: Det plejede den at gøre.

Men tilsyneladende ikke længere.

Forleden kunne Nordjyske fortælle historien om restauranter, der oplever, hvordan kunder i stigende grad bliver væk fra de borde, de har reserveret, eller afbestiller i sidste øjeblik.

Det koster restauranterne titusindvis af tabte kroner, og flere af dem har nu måttet indføre gebyrer ved udeblivelse eller sene afbud.

Den slags pjækkebøder skal landets frisører måske også have gang i. For her er problemet med kunder, der ikke dukker op, også stigende, lyder det. Det samme gælder på sygehusene, hvor hundredvis af patienter hver dag udebliver fra aftalte behandlinger, undersøgelser og konsultationer.

Og i tandlægeklinikkerne.

Og hos de praktiserende læger.

Listen er formentligt længere.

At blive væk fra en aftale er ikke kun uordentligt og uopdragent. Det er respektløst over for andres tid og arbejdskraft, og det har økonomiske konsekvenser for de erhvervsdrivende, det går ud over.

Som når en restaurant har købt massevis af råvarer og indkaldt personale, som ender med at stå og trille tommelfingre, fordi gæsterne aldrig dukkede op.

Eller frisøren, der må stå med hænderne i lommen og kigge på den tomme stol, hvor en kunde skulle have siddet og blive studset – og efterfølgende betalt for det.

Respektløsheden bliver ikke mindre af, at der er andre, som kunne have fået bordet på restauranten, stolen hos frisøren eller tiden hos tandlægen eller lægen. Deres tid er vel lige så værdifuld som din?

Hvis en aftale ikke længere er en aftale, men blot en mulighed, man holder åben, indtil noget bedre eller andet dukker op, befinder vi os på en farlig glidebane. Så har den fleksibilitet, som kendetegner et moderne og dynamisk samfund, taget overhånd.

For hvordan skal vi kunne stole på hinanden og indrette vores tid effektivt, hvis alting bliver midlertidigt, og alting kan skubbes, aflyses og ignoreres i ét væk?

Manglende hensyn til andre skaber usikkerhed og mistillid, og for hårdtarbejdende erhvervsdrivende kan det være med til at underminere hele deres forretningsmodel. På et tidspunkt, hvor mange af dem i forvejen er presset.

Derfor er det helt på sin plads, hvis flere frisører og andre lignende erhverv skruer op for pjækkebøderne til de kunder, der ikke kan finde ud af at overholde en aftale. Måske det vil have den opdragende effekt, der så tydeligt er brug for.