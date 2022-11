Nordjyske mener: Låner du Norlys penge, du ikke har råd til at undvære?

LEDER:Pris, pris, pris, pris, pris, pris ...

Det lyder mest som en del af omkvædet på en populær julesang.

Men for tiden er det evindelige fokus på, hvad ting koster, langt mere påtrængende og alvorligt.

Specielt priserne på energi er under lup. Udgiften til strøm og naturgas bølger op og ned. Og for sidstnævnte har det resulteret i voldsomme regninger, der truer med at sende folk fra hus og hjem.

Flere boligejere og lejere har været i medierne for at beskrive situationen, når gasregningen pludselig står til at blive mangedoblet. Og man skal være særdeles godt ved muffen for ikke at forstå, at budgettet pludselig ikke længere er til at binde sløjfe på.

Problemet er ikke kun, at gas er dyrt. Men også at prisen på naturgassen svinger kraftigt op og ned.

Således kostede en kubikmeter gas i slutningen af august næsten 28 kroner, mens den ved indgangen til november lå på godt to kroner.

Det gør det økonomisk surt for de kunder, der har fået fastlagt deres aconto-indbetalinger til gas, da prisen var højest. De risikerer reelt at skulle spinke og spare - i værste fald at give fortabt - over at skulle betale deres regning for blot at få deres penge tilbage, når deres forbrug og pris om et års tid er gjort op.

Som Norlys-kunde Leif Serup fra Gudumholm formulerede det over for Nordjyske:

- Det er eddermame mange penge, de beder deres kunder lægge ud.

Nu er der naturligvis ingen garanti for, at gasprisen bliver nede på det nuværende niveau. I disse tider er det umuligt at spå om.

Men Leif Serup har en pointe.

Når krisen kradser, og familier risikerer at skulle gå fra hus og hjem på grund af voldsomme udgifter til naturgas, giver det ingen mening, at forbruget og udgiften til gas kun afregnes en enkelt gang om året.

I stedet bør boet gøres op hvert kvartal.

Både så kunderne ikke risikerer at udstede store "lån" for penge, de ikke kan undvære.

Eller det modsatte: Opbygger en gæld, de ikke kan indfri, fordi priserne pludselig er stukket af.

Hos Norlys, der er Danmarks største integrerede energi- og telekoncern med 800.000 andelshavere og 1,7 mio. kunderelationer, forklarer direktør Mads Brøgger, at der er interesse i at ændre afregningen fra årlig til kvartalsvis. Men at det ikke er en manøvre, man lige gennemfører.

Fair nok. Men herfra skal budskabet lyde: Interesse og gode intentioner er ikke nok i den nuværende krise.

Mange familier er så pressede på udgiften til varme og varmt vand, at deres gasregning skal være så præcis som muligt. Og derfor afregnes hver tredje måned.

Så de betaler det, de skal. Og ikke har penge, de ikke kan undvære, til at ligge og vente på at komme retur en gang til sommer.