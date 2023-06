Nordjyske mener: Lad os lytte til Mias familie

En kold februardag i 2022 blev Nordjylland med ét mere utrygt. Først med historien om en ung kvinde, der forsvandt, og siden kom en forfærdelig forbrydelse for en dag - en forbrydelse, der har sat dybe spor.

Mia Skadhauge Stevn blev på grusomste vis frarøvet sit liv og sin fremtid den vintermorgen i Hammer Bakker.

Nu er dommen over den 38-årige så faldet. Nordjyske Thomas Thomsen er blevet idømt forvaring i byretten i Aalborg - en dom, han har anket med påstand om frifindelse.

Vores retssystem har gennem de seneste uger udfoldet sig - beviser og vidneudsagn er blevet vurderet, anklager og forsvarers udlæggelser af sagen er blevet lagt til grund for dommen.

Forbrydelsens straf er blevet fastlagt. Det er, som det skal være.

Tilbage står vi så efterladt med alle spørgsmålene, al utrygheden. Hvordan kunne det sker her i vores landsdel? Og hvilken virkelighed sender vi vores børn ud i?

Efter dommen sendte Mias mor, far og søster en besked til danskerne gennem pressen:

"Vi håber, at børn og unge husker på, at Mias død er en gal mands værk og ikke er en generel frygt værdig - og ikke lader sig skræmme fra at leve det fantastiske fri liv, der er mulighed for i Danmark"

Og det er et stærkt udsagn fra familien. For vi kan naturligvis sagtens bede vores børn om ikke at gå alene, om ikke at drikke sig fulde og ikke sætte sig ind i fremmede biler.

Men vi kan samtidig holde fast i, at livet skal og bør leves frit, og vi kan sende vores børn ud i verden med visheden om, at ingen selv bærer ansvaret for at blive offer for grufulde forbrydelser.

I denne sag ligger ansvaret helt og fuldstændigt hos 38-årige Thomas Thomsen, og hans gerninger skal ikke have lov at tage friheden fra flere liv.

Lad os hjælpe hinanden med at huske det.