Nordjyske mener: Lad os så få en undersøgelse af Mette Frederiksens ansvar

LEDER:Før valget i tirsdags var det et ultimativt krav, at en uvildig advokat skulle undersøge Mette Frederiksens ansvar i minkskandalen, hvis Moderaterne skulle med i en socialdemokratisk ledet regering.

Efter valget er partiformand Lars Løkke Rasmussen knap så sikker. Han lyder endda sur, når han bliver spurgt til det.

Det kan jo egentlig ikke komme bag på nogen. Gennem valgkampen lykkedes det på mirakuløs vis for Løkke at overbevise små 10 procent af befolkningen om, at han er genfødt som en retskaffen, idealistisk politiker, selv om han gennem tre årtier har udlevet en opportunisme som få andre.

Eller som det satirisk hed i Politiken: Lars Løkke Rasmussen optrådte som en ”favnende, holistisk leder af landets gode viljer, lige indtil vi blev mindet om, at han er og altid har været en duknakket kampkøter med kronisk lavt blodsukker, der kører på 98 oktan gnavenhed.”

Nuvel, en advokatundersøgelse kommer der nok alligevel – med Moderaternes stemmer eller ej. Alternativet er trådt i karakter som oppositionsparti og støtter kravet om en uvildig undersøgelse, og dermed er der på papiret skabt et flertal i det nye folketing.

Det er godt. Der er brug for at få sat et endeligt punktum i minkskandalen, hvor statsministerens ansvar stadig ligger hen i en tåge. Lad os huske, hvad Minkkommissionen skrev:

Mette Frederiksen gjorde sig skyldig i grov vildledning, da hun beordrede alle mink slået ned og informerede Folketinget og offentligheden om, at det var lovligt. Hun havde dog ikke vidst, at ordren var ulovlig og handlede derfor uagtsomt.

På den baggrund konkluderede Mette Frederiksen og et flertal i det nu tidligere folketing, at der ikke var grundlag for at undersøge, om hun havde overtrådt loven.

Men ifølge ministeransvarsloven er grov uagtsomhed strafbart. Så når en statsminister har foretaget en grov og uagtsom overtrædelse af ministerloven, må den logiske følge som minimum være, at der er et spørgsmål, der skal besvares:

Falder Mette Frederiksens grove vildledning ind under bestemmelserne for grov uagtsomhed?

Vi er nødt til at få det svar, ellers vil spørgsmålet hvile som en sort skygge over også den kommende regering og dermed over det politiske arbejde i de kommende år.

Det har vi ikke tid og råd til. Der er tværtimod behov for en robust politisk ledelse, i en mere eller mindre bred regering, der kan enes om de nødvendige reformer, som vores samfund skriger på, og som kan stå sammen i den sikkerhedspolitiske krise, vores land er trukket ind i.

Her i Nordjylland er der ekstra grund til at huske baggrunden for minkforløbet. Det var jo især her, at vi mærkede konsekvenserne af beslutningen i november 2020 om at slå minkene ned og sætte 300.000 borgere i syv nordjyske kommuner i isolation. En beslutning, der var baseret på et stærkt oppustet skræmmebillede om Nordjylland som et potentielt nyt Wuhan.

Valget i tirsdags viste, at de voldsomme begivenheder stadig sætter sig spor blandt nordjyderne. Mette Frederiksen fik et flot valg, men det gjorde kritikerne af hende i den grad også, og splittelsen er tydelig.

Nordjylland har brug for at komme videre. Det gør vi bedst ved at få en advokatundersøgelse, der kan afklare statsministerens ansvar.