Nordjyske mener: Lækker legeplads til 1,5 mio. kr. - men det vigtigste blev glemt

LEDER:Det er ikke alt guld, som glimrer.

Nogenlunde sådan lyder et gammelt ordsprog. Underforstået: Det er ikke alt, der ser værdifuldt ud, som egentlig viser sig at være det.

Talemåden har fået fornyet aktualitet, efter at Nordjyske kunne fortælle, at den nyligt anlagte legeplads i forbindelse med byrummet på Frederikstorv i Aalborg tit og ofte står tom hen for dem, den er betænkt: Børnene.

Det var tidligere byrådsmedlem fra Socialdemokratiet, Arne Schade, som gjorde opmærksom på sine iagttagelser af det stort set børnefri område.

- Jeg er kommet forbi så mange gange, og jeg har aldrig set nogen børn der. Og det ser i øvrigt også lidt kønsløst ud, og det er jeg træt af, lød det fra den tidligere politiker.

Det er jo drønærgerligt. Legepladsen har kostet 1,5 mio. skattekroner. Men endnu vigtigere end de mange spildte penge: Legepladsen har på ingen måde været den gave til Aalborgs børn, som den var tiltænkt at skulle være.

Og det er garanteret næppe, fordi der ikke er lagt gode tanker, kræfter og timer i at få skabt et spændende byrum.

Huse af skinnende, gyldent metal fyldt med huller, ser da flot ud. Balancebomme kunne måske også lokke til at vise kunster. Og faldunderlag, så risikoen for knubs og brud er minimal, er der naturligvis også tænkt på.

Men ærlig talt. De blanke facader og de skråtstillede bomme ligner mest af alt noget, der er groet i hovedet på en voksen arkitekt. Som i den grad har tænkt sammenhængskraft, udtryk og helhedsindtryk i byrummet fremfor at have blik for, hvad børn egentlig gerne vil have.

Som både Arne Schade og Jørgen Andersen, formand for Midtbyens Samråd, forundret siger: Hvorfor har man ikke spurgt børnene til råds om, hvad det er, de efterspørger for at få en god legeplads?

Og det er da et knippelgodt spørgsmål.

For en velfungerende legeplads kræver som så meget andet indspark og formulerede ønsker og behov fra brugerne. Ellers bliver de væk. Og pengene - den halvanden million kroner - er dyrt givet ud.

Jørgen Andersen vurderer, at tiden er kommet til at kigge på pladsen og se, hvad der kan gøres for at få et sted fyldt med liv og børn i leg - og måske kan nogle af de nuværende materialer genbruges et andet sted.

Rådet til Aalborg Kommune er godt. Husk nu at få børnene med i processen, så de får et sted, hvor de har lyst til at røre sig.

Opgaven er ikke let i disse tider, hvor mobiltelefonen er en vigtig fritidsbeskæftigelse. Men derfor er det så meget desto vigtigere med legepladser, der indbyder og bliver brugt til - leg.