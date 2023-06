Nordjyske mener: Lasse sætter sig ikke bare i en varm stol. Han hopper direkte op på kogepladen

LEDER:Det var tirsdag 6. juni, og klokken havde lige passeret 19, da afgørelsen faldt.

Medlemmerne af Socialdemokratiet i Aalborg Kommune havde talt, og flertallet pegede på Lasse Frimand Jensen som partiets spidskandidat ved næste valg.

Han slog ved lejligheden Flemming Møller Mortensen med 366 stemmer mod 307.

Udover at skulle tegne Socialdemokratiet ved valget i 2025 sætter Lasse Frimand Jensen sig også direkte i stolen som borgmester frem til vælgernes dom.

Rent praktisk sker det mandag eftermiddag, når byrådet holder møde.

Lasse Frimand Jensen får kæden om halsen og bliver officielt borgmester af Aalborg.

Den 37-årige socialdemokrat har sagt tak for opbakningen og glæder sig til opgaven.

Det er forståeligt. At blive politisk chef i landets tredje største kommune er en toppost for de få, udfordrende, og den kan åbne for en videre færd op ad karrierestigen.

Men det bliver også en umådelig hård og svær opgave.

Lasse Frimand Jensen sætter sig ikke bare i en varm stol. Han hopper direkte op på kogepladen.

Her og nu kigger politikerne - og borgerne - ind i budgetbesparelser på knap 300 millioner kroner.

Det er mange penge. Rigtig mange penge. Der skal høvles af budgetterne alle steder i det kommunale regnskab - og dermed kigger borgerne ind i serviceforringelser over en bred kam.

For øjeblikket er det otte skoler, der er foreslået lukket fra forvaltningsside. De berørte borgere har været ude og råbe vagt i gevær på deres lokalområdes vegne. Og et flertal af de politiske partier - inklusive Socialdemokratiet - siger nej til idéen.

Forståeligt nok. Det viser blot, at Lasse Frimand Jensen kommer for bordenden i en periode, hvor han vil blive kritiseret af borgere og interessenter på mange fronter, når spareforslagene begynder at komme på bordet.

Han skal internt i S-gruppen manøvrere med 11 byrødder, hvor i hvert fald halvdelen hellere havde set Flemming Møller Mortensen ved roret.

Han skal i hårde forhandlinger med politiske konkurrenter, når pengene skal findes - rivaler, der helt sikkert vil gøre alt for at manifestere sig selv frem mod valget på bekostning af en ny borgmester.

Lasse Frimand Jensen vil konstant være i skudlinjen fra modstanderne af 3. Limfjordsforbindelse, under kritik fra borgere i forhold til en by, hvor byggerierne skyder op og klemmer alt omkring sig, møde folk, der hugger til, når infrastrukturen driller - ikke mindst omkring den kollektive trafik og p-problemer.

Og så træder han direkte ind i den skygge, der hænger over borgmesterens biks i forhold til forvaltning og rod i økonomien.

Her kan han vælge at bruge det åbne vindue ved sin tiltrædelse til at få lagt eventuelt yderligere problemer frem og sætte turbo på oprydningen. Det er en gylden chance - ellers står han pludselig selv med ansvar og abe, hvis nye sager popper op.

Dertil kommer den uendelige mængde møder, bunker af dagsordener, der skal passes, mens der også skal være overskud til de officielle pligter.

Det er den virkelighed, Lasse Frimand Jensen kigger ind i. Voldsomme opgaver i en branche, hvor han ofte vil stå alene, blive målt og vejet og ikke mindst kommenteret. 24-7-365.

For borgerne, virksomheder, institutioner og byens udvikling i det hele taget er det afgørende med en borgmester, der kan magte den tunge opgave.

Derfor er der på tiltrædelsesdagen kun at sige: God vind.