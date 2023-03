Nordjyske mener: Lidt mere pli, tak

LEDER:Forleden kunne man i Nordjyske læse om et ærgerligt fænomen.

Bedemand Else Mikkelsen og sognepræst Uffe Kronborg berettede om de udfordringer, begravelsesfølger ofte oplever:

Utålmodige bilister der dytter, overhaler og ikke giver plads for en rustvogn, eller travle fodgængere der maser sig tværs gennem følget af sørgende.

- Når vi kører i kortege, oplever jeg ofte, at bilister overhaler og kører ind mellem bilerne i følget, til trods for at det må være åbenlyst for enhver, hvad der foregår, fortalte bedemand Else Mikkelsen.

Det er desværre ikke et nyt fænomen. Historien dukker op i pressen med jævne mellemrum, hvor bedemænd, præster og efterladte råber op.

Er vi blevet så frakoblet fra hinanden, fra traditionerne eller måske døden, at vi ikke kan genkende et ligtog? Eller handler det måske endnu værre om, at vi er ligeglade?

Uanset hvad har Else Mikkelsen ret, når hun kalder det respektløst, når folk ikke respekterer ligtoget.

Vi lever i en verden, der farer afsted - altid fremad, opad, hurtigere og hurtigere. Måske er det det moderne menneskes vilkår, som vi i en eller anden grad må indfinde os med.

Men nogle gange må vi stoppe op og insistere på, at fremdrift, udvikling og hurtighed ikke altid er det vigtigste. Nogle gange er det i orden at holde fast i nogle traditioner, der har været med til at definere os i generationer. Nogle gange er det godt at stå helt stille.

"Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i Verden," skrev Søren Kierkegaard, og det kan da godt være, at det også er en lidt lad holdning.

Men det er dog det allerlatterligste at have så travlt, at man ikke kan holde tilbage for et ligtog.

Som bedemand Else Mikkelsen kan fortælle, var det førhen helt normalt, ja, det var ganske naturligt, at man steg af cyklen, holdt bilen ind til siden eller stoppede i sin gang. Man sænkede blikket, og mændene tog hatten af.

Det handler om at vise respekt for de sørgende og den døde. Det handler om, som sognepræst Uffe Kronborg så indsigtsfuldt siger, at bruge de få minutter på at reflektere over tilværelsen.

Det handler om helt almindelig pli. Mere af det, tak.

Det mindste, vi kan gøre, når vi møder et ligtog, er at respektere det rum og det øjeblik, de efterladte står midt i. Det må vi genopdrage os selv, hinanden og de næste generationer til.