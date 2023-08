Nordjyske mener: Lizette Risgaard er glad. Hun burde i stedet være flov

LEDER:Lizette Risgaard er glad.

Den tidligere formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) modtog torsdag sammen med resten af Danmark resultatet af den advokatundersøgelse, der skulle se nærmere på anklager om grænseoverskridende opførsel fra hendes side.

Blandt andet skulle Lizette Risgaard have berørt både bagdel eller ryg på flere yngre mandlige medarbejdere i organisationen.

Advokatfirmaet Kromann og Reumert har gennemgået 25 episoder. I fem tilfælde står det klart, at Lizette Risgaards adfærd var upassende eller krænkende. I tre af dem var der tale om upassende berøringer med seksuelle undertoner.

Selv om Lizette Risgaard dermed blev stemplet som en krænker, var hun altså glad. Glad, fordi hendes handlinger ikke var ulovlige i juridisk forstand.

Der skal noget til at føle glæde i den situation.

Og det tegner i hvert fald billedet af en topchef, der ikke har forstået, at krænkelser ikke bekæmpes med love og regler alene, men kun ved, at de også ledsages af en ordentlig kultur for, hvordan man omgås, taler sammen, rører/ikke rører hinanden på arbejdspladsen.

Lizette Risgaard burde derfor være flov og beklagende. Som hun var i foråret, da anklagerne kom frem.

Men nej, hun er altså glad - og har indledt jagten på at realisere den fortælling, at hun er det egentlige offer i sagen. Misforstået, fordi hun aldrig har haft slette intentioner over for de yngre mandlige ansatte.

Håbet må være, at fagbevægelsen holder fast i, hvem de sande ofre er - og det er de berørte medarbejdere.

Hvis Lizette Risgaard slipper af sted med at ændre fortællingen i modstrid med advokatundersøgelsens konklusion, er det næppe oplagt, at ansatte fremadrettet har lyst til at stå frem, hvis de oplever krænkende adfærd.

Hvem orker i en sårbar situation at blive fremstillet som én, der har misforstået det hele? Når det oven i købet er chefen, der taler.

Fagbevægelsen skal værne om medarbejderen på en arbejdsplads. Det er kerneopgaven.

Derfor skal FH lægge vægt på resultatet i advokatrapporten og signalere, at der er nultolerance overfor upassende og krænkende adfærd - ikke mindst når der er seksuelle undertoner.

Det er at tage de rigtige ofre alvorligt - og give dem mod til at tage bladet fra munden, når det er nødvendigt.