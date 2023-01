Nordjyske mener: ’Løvens Hule’ er eminent tv. Og der er sket noget bemærkelsesværdigt

LEDER:En af de største seersucceser på dansk tv ruller lige nu for ottende sæson over skærmen. Der er tale om ’Løvens Hule’, hvor håbefulde iværksættere pitcher deres gode, og mindre gode, idéer for en flok af sultne, pengestærke investorer.

Med håbet om en stor investering. Og uanset udfaldet: Ubetalelig reklame i bedste sendetid.

Det er svært ikke at have et blødt punkt for et tv-program, som har givet os alt fra bestik til chips og et savlpræventivt låg til hundens vandskål. Løvens Hule hylder iværksætteriet, om det så er Georg Gearløs på slap line eller allerede etablere startups med imponerende vækstrater.

Og danskerne sluger det råt. Sæson efter sæson.

I et land som Danmark, hvor iværksætteri for sjældent er levevejen, og den trygge lønmodtagerkultur dominerer, er der behov for et program som Løvens Hule. Vi har brug for at blive inspireret af mennesker, der tør jagte drømmen om at være selvstændig. Som vil skabe noget stort, erobre verden med deres produkter – og tjene masser af penge undervejs.

Selvom konceptet i Løvens Hule er, som det altid har været, er der alligevel sket en bemærkelsesværdig udvikling, der siger noget vigtigt om den tid, vi lever i.

Vi så et klokkeklart eksempel allerede i første afsnit.

Tidligere har Løvens Hule fået skudt i skoene, at den tegner et maskulint, stereotypt billede af iværksætteri, hvor det handler om at arbejde sig selv halvt ihjel for at kunne skalere og skabe profit.

Deltagere er nærmest blevet rost af løverne for at sove på kontoret, skippe ferier og familiefødselsdage og leve udelukkende af energidrik i arbejdets hellige navn.

Ikke længere.

Da Søren fra virksomheden Sole Copenhagen skulle pitche sine unikke lædersko, blev han spurgt, hvorfor han ikke havde brugt sommeren til at bygge en hjemmeside og banke på døren hos landets skosælgere.

- Fordi jeg har nogle børn, jeg skulle holde sommerferie med, lød det ærlige svar.

Ottende sæson af Løvens Hule løber nu over skærmen. I første afsnit med bl.a. Søren, der er skonørd helt ud i tåspidserne. PR-foto: DR.

For ikke mange sæsoner siden havde løverne bidt hovedet af ham på stedet. Hvad ligner det at holde ferie, mens man er i gang med at bygge en millionforretning?

Ikke denne gang.

- Det er fair at prioritere at holde sommerferie med dine børn, fik Søren at vide.

Det var næsten, så trofaste seeres hoveder eksploderede ude i stuerne.

At Søren ikke fik hovedet bidt af, siger alt om, hvordan fortællingen om iværksætteri – og arbejdsliv generelt – er under opbrud. Den famøse work-life-balance er de seneste år blevet legitimeret i en sådan grad, at arbejdsnarkomanerne må sidde forvirrede tilbage.

Lad det være sagt med det samme: Du bygger ikke en buldrende millionforretning fra 8-16. Groft sagt. Der skal ofres og arbejdes benhårdt – nok også mere, end hvad mange er villige eller i stand til.

Men det klæder et af landets mest populære tv-programmer at omfavne en vigtig diskurs; at arbejdslivet skal rumme det hele menneske. Også når vi jagter succes, vækst og millioner.