Nordjyske mener: Mette F og hendes ministre bør tage en tur hjem til deres barndomsbyer

LEDER:Vi har efterlyst den før. Krisefortællingen. Forklaringen fra SVM-regeringen på, hvorfor vi skal ofre en helligdag – eller en ”forårsfridag”, som den ateistiske venstrefløj poetisk omtaler store bededag – for at kunne få råd til et stærkere forsvar af Danmark.

Torsdag og fredag var regeringen derfor samlet på et hotel for at justere sin fortælling. Den lyder nu, at der er behov for flere reformer og langt dybere tiltag end blot at fjerne en helligdag, hvis samfundet skal kunne finansiere en stigende andel af ældre, mere grøn energi, sygehuse uden ventelister og bedre uddannelser. For ikke at tale om langt mere militært isenkram og flere mænd og kvinder i trøjen.

Læg dertil, at yngre generationer og dele af fagbevægelsen forventer kortere arbejdstid i fremtiden – og mere i løn.

Regeringens udfordring er enorm, fordi der blandt økonomer og interesseorganisationer er uenighed om, hvorvidt Danmark allerede har pengene til det hele. Samtidig falder energipriserne, inflationen og renterne. Forbrugernes tillid vokser. Og selv langt op i erhvervslivets top forstår man ikke behovet for at fjerne store bededag.

Det ville have været nemmere for regeringen, hvis der var en brændende platform, som alle kunne se.

Men den brændende platform eksisterer i allerhøjeste grad. Den er muligvis ikke synlig på universiteterne og i lobbyistmiljøet. Den dukker måske ikke op i alle Excel-ark. Men vi kan anbefale landets politikere at aflægge deres hjemkommuner et besøg og lytte til borgmestrene.

I kommunerne kan presset på den offentlige velfærd mærkes hver eneste dag, og der er en bekymring, grænsende til desperation, over de hastigt stigende forventninger, som befolkningen har til serviceniveauet nu og i fremtiden. Ligesom alle andre steder i landet mærker vi også aktuelt i Nordjylland problemerne især i ældreplejen, folkeskolen og den offentlige trafik.

Formanden for regeringens reformkommission, professor Nina Smith, forsøgte forleden i ugebrevet Mandag Morgen at udlægge tingenes mere realistiske tilstand. De forudsætninger, som mange økonomer lægger til grund for deres optimistiske syn på Danmarks økonomiske råderum, er mildest talt usikre:

”Derfor får Christiansborg-politikerne et indtryk af en finanspolitisk holdbarhed, som er fjernt fra den virkelige verden i kommunerne, hvor velfærden er under maksimalt pres, og det vil blive værre år for år,” sagde hun.

Her kan regeringen med fordel forankre sin grundfortælling. I Danmarks muld. Regeringen må aktivere sit store bagland af borgmestre fra Socialdemokratiet og Venstre, der om nogen kan informere om hverdagens udfordringer. Lokalpolitikere fra de øvrige partier bidrager helt sikkert også gerne, uanset hvad deres partifæller siger inde i Folketinget. Og mon ikke borgmestre og øvrige lokalpolitikere endda kan overbevises om, at de skal læne sig ind i debatten med en oprigtig vilje til reformer og ikke bare med krav om flere penge?

Lykkes det ikke for regeringen at flytte fortællingen ud i virkeligheden, vil debatten forblive i den velkendte skyttegravskrig på Christiansborg. Det er den for vigtig til.