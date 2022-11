Nordjyske mener: Mette og Lars, har I i sinde at holde jeres løfte?

LEDER:Nu venter alvorens timer, dage og uger.

Efter fire ugers valgkamp med verbale dyster, drømme og løfter i milliard-klassen skal politikerne på Christiansborg nu i gang med det hårde arbejde. Nemlig at føre Danmark godt gennem de nærværende kriser med krig, inflation, energipriser, arbejdskraft, sundhedsvæsen og klima som nogle af de bærende temaer.

Første slag handler dog om fordeling af magten i Folketinget.

Hvem sætter sig på ministertaburetterne med mandat til at regere? Hvem bakker op, og hvem indtager rollen som opposition?

Det er også i det spil, at et af de vægtige løfter i valgkampen skal stå sin prøve. Og helt sikkert kommer under pres.

Mette Frederiksen gik denne gang til valg på, at hun og socialdemokraterne ville det brede samarbejde - og endda hen over midten.

Med det løfte fik hun vælgeropbakning til at stå i spidsen for at danne en ny regering.

Derfor har vælgerne også krav på, at Mette F. gør et behjertet og reelt ment forsøg på at bryde blokpolitikken. Og ikke falder for fristelsen til at gå den nemme vej og lande sin regering på den bumpfri bane, som ikke mindst SF og Enhedslisten så pænt og tandløst har fejet i den forgangne valgperiode.

Ellers er der tale om et klokkeklart løftebrud.

Både V og K har sagt nej til det brede samarbejde. Så det er ikke her, Mette F. får støtte til projektet.

Men løftet om at se ind over midten gælder også Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen.

Han har ubetinget slået på det brede samarbejde med mange stemmer til følge. Og her skal han nu levere for ikke at svigte den opbakning, der er baseret på pragmatik frem for partifarver.

Ellers er der tale om et bluf på bekostning af de borgerlige vælgere, der gerne havde set regeringsmagten skifte hænder.

Det bliver yderst interessant at se, om to af dansk politiks tungeste personligheder kan finde ro ved samme bord. Det kan være svært at se det for sig. Også med andre partiers skubben til stolene - ikke mindst på den røde fløj.

Men hvis ikke de to anstrenger sig til det yderste, vil Mette F. bekræfte de kritiske røster, der har kaldt hende egenrådig og magtfuldkommen - og hun vil fremstå som en kyniker, der vil gøre alverdens krumspring for at bevare posten som statsminister.

Og Lars Løkke vil stå som en koldt beregnende taktiker, der kun havde som mål at tage en tur mere i den politiske manege.

De kommende dage vil afsløre, om frieriet på tværs af midten var ærligt ment. Eller om der blot var tale om et nøje afvejet spin baseret på en skarp fornemmelse for, hvad der skulle til for at få stemmer og pladser på Christiansborg.

Det bliver spændende at følge, om de politiske amoriner vil flyve, eller om maskerne falder - og afslører det første løftebrud oven på valgkampen.