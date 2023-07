Nordjyske mener: Milliarder til Forsvaret er på plads - nu skal de nordjyske politikere rubbe neglene

LEDER:Forsvarsforliget er på plads. Alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om den økonomiske ramme for investeringerne i Forsvaret over de næste 10 år. Knap 143 milliarder skal der investeres.

Det er ikke et sekund for tidligt, at politikerne på Christiansborg er blevet enige om, hvor mange penge, der skal tilflyde det danske forsvar.

Det er blevet efterspurgt på denne lederplads gentagne gange, at politikerne begyndte at tilføre flere penge til Forsvaret. Soldater, eksperter og fagforeningsfolk har efterspurgt det i utvetydige vendinger i både Nordjyskes spalter og snart sagt alle andre medier gennem flere år.

Godt begyndt er halvt fuldendt. Sådan lyder mundheldet i hvert fald, men sandheden lige i dette tilfælde er nok en anden. For forliget er ekstremt ukonkret.

Derfor skal politikerne rubbe neglene. Det er nu, der skal handles, så der kommer noget indhold.

Her skal de nordjyske politikere melde sig ind i kampen for at få pengene til at rulle mod Nordjylland inden for de områder, hvor det giver mening.

Det handler ikke om, at vi bare skal rage til os her i det nordjyske. For det er ikke et forlig, der handler om at skabe arbejdspladser og vækst i Nordjylland.

Men det er vigtigt, at de folkevalgte gør det klart, hvad det er for nogle forskellige styrkepositioner, vi har her i regionen. Styrkepositioner, der vil gøre det oplagt at tænke Nordjylland som en forsvarsregion.

Vi huser allerede Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Vi har værfterne, infrastrukturen og masser af virksomheder, der kan bidrage på forskellig vis.

Det skal der råbes højt om. For hvis ikke vi gør det, så er der andre, der råber højere end os.

Og når der er tale om et forlig med så mange penge og så lidt konkret indhold, så må selv nordjyder godt spidse albuerne. Vi skal byde os til. Det kan skabe arbejdspladser, vækst og ikke mindst gøre en stor forskel for Forsvaret.

Erhvervslivet skal i den forbindelse også være klar til at prikke til politikerne. Virksomhederne skal gøre det tydeligt, hvor dygtige de er inden for deres felt og hvordan de kan bidrage til Forsvarets udvikling.

Når de nordjyske politikere går i gang med at fylde noget indhold i det indtil videre tomme forlig, kan de passende have fokus på et andet område samtidig.

For forliget undlader at tage fat om roden på den allermest problematiske nælde i Forsvarets have.

Forsvaret bløder nemlig ansatte.

Hver femte stilling er ubesat, og i 2021 forlod over 900 konstabler og 125 officerer Forsvaret.

Hvis ikke fastholdelsesproblemet bliver taget seriøst, svarer de store milliardinvesteringer til at fylde dyr benzin på en benzintank med et stort hul i bunden.

Eksperter, fagforeninger og soldater har råbt og råber fortsat højt om denne udfordring. Det skal være en prioritet at få vendt udviklingen.

Her bør de nordjyske politikere også gå forrest i at kræve, at der hurtigst muligt kommer konkrete planer. For hvis ikke der er nogen soldater tilbage til at sejle skibene eller køre lastbilerne, så kan alle investeringerne være lige meget.