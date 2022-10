Nordjyske mener: Minkskandalen har skabt en hidtil uset polarisering i Nordjylland

LEDER:Onsdag kunne Nordjyske bringe en helt frisk måling, foretaget blandt knap 1500 nordjyder af Jysk Analyse. I målingen var nordjyderne blevet spurgt om, hvem de foretrak som statsminister efter valget, hvis valget var frit mellem partilederne i Danmark.

Svarene viste, at Mette Frederiksen (S) står stærkt blandt nordjyderne - lige over halvdelen foretrækker hende som leder af en kommende regering. Det er interessant, at den siddende statsminister på trods af møgsagerne, og ikke mindst minkskandalen, fortsat har en stærk, nordjysk vælgerbase.

Men debatten, der fulgte efter udgivelsen af historien, var mindst lige så interessant. Den var særdeles heftig på flere måder, og den viser ikke bare, at Nordjylland er opdelt af to næsten lige store blokke, én, der er for og én der er imod Mette Frederiksen, men også, at de to fronter står så stejlt over for hinanden, at en almindelig, høvisk debat synes udelukket.

På den ene side er "rosefolket", opkaldt efter de Facebook-brugere, der kommenterer alt om Socialdemokratiet og Mette Frederiksen ved at indsætte en rød rose i kommentarsporene. De forholder sig ikke til konkret indhold, de giver simpelthen bare en uforbeholden støtte til alt, der står "Mette" på.

På den anden side står dem, der heller ikke læser substansen af historien, men blot raser mod alt, Mette Frederiksen er en del af, for en dels vedkommende med en henvisning til hendes håndtering af minkskandalen.

En så vild polarisering af det politiske klima var ikke en realitet under sidste valg eller de foregående valg for den sags skyld. I 2019 var der naturligvis også en stor opbakning til den socialdemokratiske spidskandidat og en stor og kraftfuld opposition, men antallet af rasende udfald fra både den ene og den anden lejr havde slet ikke den plads i debatten, som de har i dag.

At halvdelen af nordjyderne er på "Team Mette", er naturligvis en god nyhed for Socialdemokratiet, men det må vække panderynken at se, i hvor høj grad Mette Frederiksens person splitter nordjyderne.

Hvordan skal vi finde tilbage til en ordentlig debattone, når halvdelen går i sort, når Mette Frederiksens navn bliver nævnt og banker verbalt løs på dem, der ser rødt? Og denne halvdel i øvrigt godter sig og ikke har plads til så meget som en sprække af tvivl eller eftertanke? Hvordan giver en debat overhovedet mening, når begge parter på forhånd har besluttet sig for ikke at kunne overveje at lytte til den andens argumenter?

Det kan virke som om, at der skal et mirakel til at få så meget samling på fløjene, at man ikke bare står og råber til hinanden uden at lytte.

Spørgsmålet er, om Mette Frederiksens person kan blive en samlende kraft igen? Det vil kræve mere end blot flere og bredere smil, for sårene fra minkskandalen er dybe, ikke mindst i Nordjylland.

Derfor bliver den virkelige valggyser, om vi efter dette valg kan vende tilbage til et debatklima, hvor det ikke bare handler om at råbe sine paroler, men vi igen kan føre det, der med et smukt udtryk hedder den demokratiske samtale. Også med dem, der ikke er en del af vores eget ekkokammer.

Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Nordjyskes holdning.