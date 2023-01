Nordjyske mener: Modstand gør åbenbart stærk, i hvert fald når det gælder madscenen i Nordjylland

LEDER:Ingen branche blev vel hårdere ramt under coronakrisen. Fra april 2020 og to år frem var afstandskrav, begrænsninger i antal gæster, indskrænkede åbningstider - og i lange perioder: Fuld nedlukning - hverdagskost for restauranter og spisesteder.

Lige da coronatågerne lettede, kom krigen i Ukraine og den efterfølgende stigning i energipriser og historisk høje inflation. Det sendte både prisen på madvarer på himmelflugt og pressede nordjydernes privatøkonomi. Begge dele gift for en branche, der lever af at forarbejde råvarer og i øvrigt anses som et luksusprodukt, som i pressede økonomiske tider kan spares væk.

På trods af det tegner Nordjyskes gennemgang af de madanmeldelser, vi bragte i både 2022 og 2021 et billede af en nordjysk madscene i topklasse. Set med de gastronomiske briller har de seneste to år ikke blot været til karakteren godkendt. Rent faktisk var 2022 det år, hvor vores madanmeldere har uddelt topkarakter flest gange, hele seks restauranter fik de eftertragtede seks gafler. Det var en mere end i det hidtil bedste år - som i øvrigt var 2021.

Det er ikke kun på Nordjyllands absolutte toprestauranter, at man spiser bedre end nogensinde. Vores anmeldelser tegner et billede af et generelt stigende niveau, når det kommer til serveringerne på de nordjyske spisesteder. En af vores madanmeldere, Lars Bang Bertelsen, udtrykker det således: - Nordjylland er spækket med glimrende muligheder for at gå ud og spise godt - for enhver pengepung.

Når tendensen er så stærk, kan man godt fundere over, om den kraftige storm, restaurantbranchen har været ude i, også kan have haft en positiv indvirkning. Måske har alle udfordringerne været med til at hvæsse kokkeknivene og er blevet en del af forklaringen på det høje niveau? Sikket er det, at der er et bredt udvalg af restauranter i Nordjylland med dedikerede, topambitiøse og ærgerrige indehavere og medarbejdere, som har kæmpet de seneste år. Og som har vundet på kvalitet.

I en krisetid kunne man måske stille spørgsmål ved, om det er vigtigt for Nordjylland at have et restaurationsmiljø med høj klasse? Det må dog blive et klart og rungende ja - af flere årsager:

For det første er restauranter en del af Nordjyllands ansigt udadtil - mod turister og andre besøgende, som vi gerne vil efterlade med et godt indtryk. Dermed er en stærk restaurationsbranche med til at understøtte al mulig anden privat virksomhed i landsdelen.

For det andet har vi netop i svære tider brug for mindeværdige, positive oplevelser, som for eksempel en aften med lækker mad kan give: I nogle timer er bekymringerne sat på pause, mens man samler stempler til samlebogen med stjernestunder.

For det tredje er den nordjyske restaurationsbranche med sin fandenivoldske, nærmest Pippi-agtige, tilgang til at drive forretning med ambitioner om at levere høj kvalitet en inspiration for os andre. For det kan fortsat være en succesfuld strategi at sætte barren højt i svære tider, i stedet for at skære tyndere skiver af en salami af tvivlsom kvalitet.