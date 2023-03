Nordjyske mener: Når banker krakker, og aktier dykker, skal du huske én ting

LEDER:Et opsigtsvækkende bankkrak i USA og en stor europæisk bank, der er truet på sin eksistens, har den seneste uge sendt chokbølger gennem den finansielle verden.

Først var det USA’s 16. største bank, Silicon Valley Bank, der måtte kapitulere efter et såkaldt bank run, hvor bankens indskydere i massevis trak penge ud af banken.

Så bredte uroen sig til New York, hvor indskydere i en anden følsom bank, Signature Bank, begyndte at hive penge ud. Også den måtte få dage senere lukke.

Panikstemningen tog for alvor til, da en af Europas 10 største banker, schweiziske Credit Suisse, pludselig vaklede.

Bankens risikostyring halter, og kunderne flygter i stor stil, viste et forsinket årsregnskab, som fik aktien til at kollapse og tvang den schweiziske centralbank til at træde til med økonomisk nødhjælp.

Alt imens bankaktier verden over drattede. Også herhjemme.

Siden er pulsen på de finansielle markeder faldet til et mere normalt niveau. Den værste fare synes umiddelbart ovre.

Men undervejs nåede mange at hviske i krogene om starten på en ny finanskrise, og på sociale medier og i diverse debatfora blev det heftigt diskuteret, om tiden nu var inde til at trække sin surt tjente opsparing ud af banken, inden at flere dominobrikker vælter.

Når den slags retorik breder sig, er det vigtigt at sætte tingene i perspektiv og få fakta på bordet. Ikke for at undervurdere situationen, for den er alvorlig, men for at afbalancere den.

Ellers risikerer vi selv at gøre ondt værre.

De fleste eksperter og økonomer er enige om, at hr. og fru Jensen trods bankkrak og uro kan sove nogenlunde trygt om natten. Du skal bare huske at have maksimalt 750.000 kroner stående som indlån.

Så er du dækket af Garantiformuen – den tidligere Indskydergarantifond – og får dine penge igen, hvis din bank krakker.

Har du mere end 750.000 kroner, hvilket de færreste danskere har, kan pengene spredes ud på flere banker. Eller det overskydende beløb kan investeres i værdipapirer. Står værdipapirerne i et depot i banken, går de heller ikke tabt ved et krak.

Så bliver værdipapirerne bare udleveret til et depot i en anden bank.

At sporene fra finanskrisen i 2008 lige nu skræmmer, er forståeligt og naturligt. Men det er værd at hæfte sig ved, at banksektoren i dag er langt mere solid både i forhold til kundernes kreditrisici og i forhold til de enkelte bankers polstring.

Og at centralbankerne har flere greb i værktøjskassen til at hjælpe med at afbøde en ny finanskrise.

At Silicon Valley Bank i Californien blev udsat for et af de hurtigste bank runs nogensinde, behøver man ikke at overfortolke. Banken var drevet som et spekulativt casino uden styr på risikoen og med en topchef, der foretrak at arbejde fra tropeøen Hawaii.

Det skulle gå galt før eller siden.

Stormløbet mod Credit Suisse kan man heller ikke fortænke kunderne i. Det er velkendt, at banken er notorisk dårligt drevet og slæber et spor af møgsager om snyd, bedrag, hvidvask og korruption efter sig.

At den stadig eksisterer, er et mirakel, for bankforretning burde være baseret på tillid.

Forsvinder tilliden, kan selv den mest veldrevne bank ikke modstå et bank run. Husk lige det, kære banker.