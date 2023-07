Nordjyske mener: De bruger kundernes penge som kassekredit. Fortjener de at blive reddet?

LEDER:Der hviler et særligt moralsk ansvar over en virksomhed, som lever af at sælge andre menneskers arvestykker, møbler, smykker og familiesølvtøj.

Desværre for kunderne har ejerne bag Nordens største auktionshus, Lauritz.com, tilsyneladende glemt netop det ansvar. Eller valgt at blæse højt og flot på det.

Lauritz.com, som i årevis har været i kronisk pengenød, gik i sidste uge i rekonstruktion, og om en konkurs kan afværges, er stærkt tvivlsomt.

Tilliden til ledelsen – anført af ægteparret Mette og Bengt Sundstrøm, der er henholdsvis adm. direktør og bestyrelsesformand – kan deponeres et meget lille sted.

Den måde, som de har drevet deres auktionshus på, er under al kritik. I en sådan grad, at man med rette kan spørge sig selv, om deres livsværk fortjener redning.

Når tusindvis af kunder lige nu står rasende og fortvivlede tilbage, skyldes det ganske enkelt, at Lauritz.com har forgrebet sig på deres penge.

Tilbage i januar kunne Berlingske fortælle om flere kunder, der ventede måneder på at få deres penge fra salg gennem auktionshuset. Årsagen: Lauritz.com var begyndt at bruge deres penge som en form for kassekredit til at betale regninger.

Og det skulle blive værre endnu.

For Lauritz.com har løbende udvidet den tidsperiode, man som sælger bliver lovet at få sine penge udbetalt i. Først fra 30 til 40 bankdage. Så 60 bankdage. Og til sidst intet løfte om noget som helst – bare at pengene kommer ”hurtigst muligt.”

Så lover man heller ikke for meget.

Nu har Lauritz.com søgt ly i en rekonstruktion, alt imens man håber at lande en aftale med kreditorerne – eller finde en ny ejer. Lykkes ingen af delene, er festen formentligt slut.

Og så er hverken nye eller gamle kunder sikret alle deres penge.

I mellemtiden kører Lauritz.com driften videre, som om intet var hændt. Går du ind på auktionshusets hjemmeside, står der intet om, at selskabet er i rekonstruktion og kæmper for livet.

Det var vel egentlig det mindste, man som ansvarlig virksomhed kunne gøre. At informere kunderne.

Et godt råd herfra: Lad være med at bortauktionere dine arvestykker lige nu. Du ved aldrig, om du når at se dine penge.