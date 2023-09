Nordjyske Mener: Når gode nyheder bliver til problemer

Forestil dig følgende, fuldstændig fiktive eksempel: Far beder teenagesøn om at tømme opvaskemaskinen, hvilket straks afføder mod-argumentationen ”hvorfor er det mig, der skal gøre det, når jeg også gik ud med skraldet i går? Hvorfor er det ikke teenagesøster?”

Teenagesønnen kan naturligvis godt have en pointe, men samtidig er diskussionen rykket fra problemløsning - nogen skal tømme opvaskemaskinen - til ansvars- og opgavefordeling - hvem skylder mest på den store opgavekonto?

På samme måde gik der de forudsigelige ganske få splitsekunder fra Statsministerens udmelding på tv om, at Regeringen vil give fire grupper lønhop på 2500 kroner til diskussionen handlede om, hvem der også skulle have del i pengene. Eller rettere, det blev som altid formuleret politisk korrekt med et ”det er jo ikke fordi de nævnte grupper ikke skal have stigningen, vi skal bare også have”. En logik der alt andet lige må betyde, at der skal flere penge til end først lovet.

Mette Frederiksen og regeringen er selv skyld i dette med deres udmelding. Når man melder så direkte ud, vil det naturligvis sprede sig til et ”så skal vi også have” - ofte med helt fornuftige argumenter. Dermed kommer diskussionen så også til at rykke sig fra problemløsning til fordeling.

Det skal også siges, at selv om statsministeren udpegede fire faggrupper, der skal have mere i løn, så er meldingen også, at pengene skal endeligt fordeles ved trepartsforhandlinger mellem regeringen og de offentlige arbejdstagere og -givere.

Den lektie burde også være lært allerede for knap et år siden, hvor der også blev skabt forventninger om lønstigninger til bestemte faggrupper, og hvor Mette Frederiksen måtte melde klart ud, at kun arbejdsmarkedets parter skal forhandle løn.

Det understreges også af en ny meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau. Den viser, at mens befolkningen skam mener, at sygeplejersker, pædagoger, fængselsbetjente og social- og sundhedsassistenter fortjener at få mere i løn, så er det et problem, at regeringen har udpeget grupperne.

Jeg har tidligere her på lederplads skrevet om, at det ikke i så høj grad er lønnen, der løser rekrutteringsproblemerne i sundheds- og plejesektoren, og at løsningen også handler om brug af teknologi til at give plads til mere meningsfyldt arbejde. Senest har en succesfuld, offentlig leder på Vigeur også fortalt om, at det ikke er højere løn, der skaffer flere medarbejdere, men at løsningen nærmere skal findes i teknologi og tilrettelæggelse af arbejdet.

Det er utvivlsomt fristende for politikere at melde ud, når de endelig har gode nyheder med. Man forstår dem godt. Men det afsporer både dem og den offentlige debat fra hovedopgaven. Vi ender langt fra problemløsningen og de overordnede linjer og havner i stedet i detaljediskussioner.

Samtidig er det værd at huske, hvem der betaler de gode nyheder. Ellers giver det bare flere problemer.