Nordjyske mener: Når Nato dumper Forsvaret, er det egentlig politikerne, der dumper med et brag

LEDER:Vi skal forbi et af valgkampens glemte emner igen.

Tidligere på ugen udkom Nato's såkaldte 'Defence Planning Capability Review'. Det er en slags vurdering af medlemslandenes indsats og forsvar, der udkommer hvert andet år.

Danmark har før fået kras kritik på stort set alle parametre, og denne rapport ser ud til at blive mere af samme skuffe.

Det meste af rapporten er på nuværende tidspunkt censureret, men ét afsnit kan læses. Her konkluderer rapporten, hvad den faktisk også har konkluderet før - at Danmark nærmer sig det aftalte mål om at bruge 2 procent af bnp på Forsvaret alt for langsomt. De 1,39 procent, der efter planen skal bruges i 2023, imponerer ikke Nato - og det gør planen om at nå de 2 procent i 2033 heller ikke.

Det er nødvendigt, understreger rapporten, at Danmark sætter tempoet gevaldigt op, så Forsvaret møder de krav, der er.

Det er pinlig læsning, og man kan kun forestille sig, at resten af rapporten også er det. Det er de seneste år blevet afdækket, hvordan Forsvaret er i en meget dårlig forfatning. Der mangler udstyr, materiel, ammunition og ansatte. Mange soldater render rundt og siger "bang, bang", når de er på øvelse.

Der skal bruges flere penge på Forsvaret hurtigst muligt for at få Forsvaret på ret køl igen. Alt andet er simpelthen uforsvarligt over for Nato, danskerne og ikke mindst vores soldater. Alt andet er uværdigt.

Når man spørger partierne, er der groft sagt to fløje. Højrefløjen vil nå de 2 procent hurtigere - det vil venstrefløjen ikke.

Mange her i Nordjylland - mig selv inklusiv - har familie og venner i Forsvaret. Vi kender alt for godt til den knude af bekymring, der kan opstå i maven, når vores kære er udsendt.

Den knude bliver ikke mindre af, at vores kære skal være udsendt i en organisation, der dumper med et brag.

Vores politikere har svigtet. De har svigtet vores allierede, danskerne, pårørende og ikke mindst alle vores mænd og kvinder i uniform.

Vi skulle have lyttet meget mindre på politikerne, og meget mere på soldaterne selv og Nato’s rapporter. Så havde vi som samfund opdaget problemerne for mange år siden.

Men vi har ikke lyttet på soldaterne. Og min fornemmelse er, at det stadig ikke er det, man gør.

Vi bør kræve af de nordjyder, der kommer til at få plads i Folketinget, at det kommer til at være en topprioritet fra dag ét at få styrket Forsvaret hurtigere end det planlagte.