Nordjyske mener: Når noget er umuligt at efterleve, er vi gået for vidt

LEDER:Et livsværk tæt ved Tversted Klitplantage bliver i disse måneder knust med tabte arbejdspladser og en uoverstigelig gæld til følge.

Mandag kunne Nordjyske fortælle historien om landmand Per Larsen, der på grund af umulige miljøregler er tvunget til at fyre alle sine ansatte, sælge sine svin og lukke den virksomhed, som han har brugt over to årtier på at opbygge.

Alt sammen på grund af nye, skrappe miljøkrav, som rammer 300 landmænd i hele landet, der alle har det til fælles, at deres landbrug ligger tæt på følsomme naturområder.

Det har aldrig tidligere været et problem for Per Larsen. Men nu er han tvunget til enten at flytte sine stalde flere kilometer væk, bygge et nyt udsugningsanlæg til 20 millioner kroner eller skille sig af med to tredjedele af sine svin.

Tre løsninger, som Per Larsen ikke kan bruge til noget som helst, da de alle gør det umuligt for ham at drive et rentabelt landbrug. Konsekvensen er en afvikling.

At dansk landbrug skal være med til at værne om naturen og bevæge sig i en grønnere retning, bør der ikke være delte meninger om. Landbruget står for en stor del af det samlede danske CO2-udslip, så skal vi i mål med at sænke vores udslip betragteligt – og det skal vi – bør landbruget gå blandt de forreste.

Også når det handler om at passe på sårbar natur.

Men hensynet til klimaet og naturen må ikke gå så vidt som at umuliggøre hårdtarbejdende og omstillingsparate landmænd i at bevare deres levebrød. Ingen i et respektabelt erhverv som landbruget fortjener at få revet tæppet væk under sig af regler, som er umulige at efterleve.

Det, som nu er tilfældet for 300 landmænd landet over.

Danske landmænd er dygtige og har i overvejende grad både viljen og evnerne til at bevæge sig i en mere bæredygtig retning. Både når det handler om at producere grønnere fødevarer og om at tage vare på den natur, som omslutter og støder op til de mange landbrug.

Desværre synes dette faktum at fortrænge sig i tågerne. Landbruget bliver i stigende grad fornedret til den perfekte prygelknabe, når politikere i dette land skal foregive at sætte klimadagsordenen over alt andet.

Og så er det, at vi gambler med et erhverv, der står for 22 procent af Danmarks samlede vareeksport.

Om nogen har danske landmænd over tid udvist en imponerende omstillingsparathed, når verden forandrer sig i nye retninger. Det er blandt andet derfor, at dansk landbrug i dag er en bragende eksportsucces og blandt de mest effektive og bæredygtige i verden.

Det skal vi værne om – samtidig med at vi går forrest i klimakampen. At tvinge dygtige landmænd til lukninger og bundløs gæld er ikke løsningen. Så går vi for vidt.