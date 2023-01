Nordjyske mener: Nej, du må ikke altid ryge hjemme hos dig selv

LEDER:Diskussionen er oppe at vende med jævne mellemrum.

For den er vigtig. Principiel. Og kan i den grad bringe følelserne i kog.

Spørgsmålet er: Må du acceptere, at din frihed bliver begrænset i dit eget hjem, når du skal modtage den hjælp eller behandling, du har krav på?

Diskussionen er netop blevet aktuel i Thisted Kommune.

Her har hjemmeplejen sendt en pjece ud til borgerne med besked om, at der er nogle ting, som kommunen ikke går på kompromis med:

Eksempelvis skal en bidsk hund være lukket inde, når hjemmeplejens medarbejdere kommer på besøg. Der må heller ikke ryges under besøget - og er der røget, skal der være luftet ud. Der skal også være fornødent lys, så risikoen for at falde i mørket minimeres.

Pjecen hedder "Dit hjem - min arbejdsplads". Og den overskrift fortæller ret præcist, hvad der for et skisma, der kan få diskussionstonen op i falset.

For nogen er det som blive viftet for næsen med en rød klud, når deres frihedsrettigheder inden for hjemmets fire vægge begrænses eller bare skal diskuteres. Her skal der ikke komme "nogen" og bestemme over, hvad de går og gør.

For andre - her de ansatte - er det et krav, at de kan gå på arbejde uden at blive udsat for sundhedsskadelig røg og risiko for en hund, der hopper op eller i værste fald er aggressiv.

Konfrontationen er uundgåelig. Men er mere principiel end reel.

For, jo. Personlig frihed står højt på de flestes ønskeseddel. Specielt gælder det dér, hvor man bor.

Men reelt går man jo selv hjemme på kompromis med sin ubegrænsede frihed - ellers vil de fleste nok blive uudholdelige at være i familie med, besøge eller have som nabo.

Det hedder at tage hensyn. Og de fleste gør det hele tiden. Heldigvis. For på den måde er man med til at give sine medmennesker et mere tåleligt liv.

Det gælder naturligvis også, når hjemmeplejen kommer på besøg.

Nok har man ret til hjælp og behandling. Men det er selvfølgelig på vilkår, så medarbejderne, der skal eksekvere, også har deres på det tørre i forhold til at være sikret et ordentligt arbejdsmiljø.

Så lidt firkantet sagt: Du skal naturligvis have skiftet din forbinding eller have dryppet dit øje. Men mens det står på, må du lade cigaretten ligge, sørge for frisk luft, og forhindre at din hund sidder i buksebenet på hjemmesygeplejersken.

Heldigvis foregår hjemmeplejens besøg langt de fleste steder garanteret i gensidig respekt og forståelse for, at det er "dit hjem og min arbejdsplads".

Så reelt er der ikke så meget at diskutere. Det handler som sagt om at tage hensyn.