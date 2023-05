Nordjyske mener: Nej, Marie Bjerre. Nordjyske mor-udskammer ikke

Skal vi ikke blive enige om, at mor-udskammelse er lidt gammeldags, spørger Marie Bjerre, digitaliserings- og ligestillingsminister for Venstre, på Twitter.

Og jo, det kan vi lynhurtigt blive enige om.

Seriøst @nordjyskedk ?



I dagens avis har I næsten en hel side med mom-shaming og en masse faktuelle fejl om mit arbejdsliv og min familie.



Det forventer jeg, at I retter!



Og skal vi ikke blive enige om at mor-udskammelse er lidt gammeldags? — Marie Bjerre (@marie_bjerre) May 4, 2023

Marie Bjerre langer ud efter Nordjyske på det sociale medie, efter at vi torsdag har bragt et læserbrev, hvori skribenten udtrykker en mildt sagt håbløs holdning til kvinder med børn i toppolitik. I læserbrevet beskriver skribenten, hvordan han finder det at have en baby med på arbejde "useriøst for et folketingsmedlem for Venstre":

- Marie skal så først have afsluttet amningen, bleen lagt færdig m.v. og gjort sig anstændig, før hun er seriøs til at deltage i landets ledelse, skriver han blandt andet i læserbrevet.

Marie Bjerre er tidligere stået frem i medierne - blandt andet i Nordjyske - og har fortalt, hvordan hun vendte tilbage til arbejdet i Folketinget og havde sin dengang ni uger gamle datter med. På lederplads har vi problematiseret, hvordan kvinder, der både er mødre og går efter topposter, risikerer udskamning, og hvordan det er giftigt for vores vej til ligestilling.

Så der skal ikke herske tvivl om Nordjyskes holdning: Vi mener, at man skal blande sig fuldstændig udenom, hvordan andre mennesker tilrettelægger deres liv. Vi ønsker større diversitet i ledelse og politik, og vi bakker op om dem, der viser nye veje for at få det til at ske.

Derfor begår Marie Bjerre en fejl, når hun kritiserer Nordjyske for at have bragt læserbrevet - og skyder os i skoene, at vi skulle dele samme holdning som læserbrevsskribenten.

Vi er et organ for det frie ord. En af vores fornemste opgaver er at beskytte den demokratiske debat, og derfor bortcensurerer vi ikke holdninger, som ikke flugter med vores. Tværtimod mener vi, at det er bekymrende, at en politiker - og især en minister - målrettet angriber det frie ord ved at mene, at vi som medie ikke skal gives plads til alle synspunkter.

Det er en meget farlig kurs at ignorere og undertrykke de yderligtgående synspunkter og lade dem leve deres stille ude i stuerne. For hvor møder man så modargumenterne? Der skal være plads til at argumentere og diskutere alle synspunkter - også dem, der ikke er politisk korrekte. For alternativet skaber meget snævre rammer for ytringsfriheden med alvorlige konsekvenser til følge.

Marie Bjerre gør Nordjyske til afsender for holdninger, som hun udmærket ved, at vi ikke deler. Det er skuffende, at en minister - som endda er valgt fra vores egen region - på den måde langer ud efter landsdelens største mediehus. Vi håber, at Marie Bjerre fremover i stedet vil være med til at værne om den frie, demokratiske debat.