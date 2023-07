Nordjyske Mener: Nogen burde gøre noget! Og det gør vi i Nordjylland

LEDER:Tomme, forfaldne bygninger. Knuste vinduer. Og rotter! Skrækscenarierne byggede sig hurtigt op efter lukningen af Danish Crown i Sæby.

Der blev snakket med bekymrede miner om slagteriets tomme bygninger, der ligger tæt på enestående og fredede huse. Ville rotterne myldre frem, nu når der ikke længere var slagteriføde i kloakkerne? Hvad vil det betyde for byen?

Og her kunne det så have stoppet - eller måske rettere fortsat uden videre. Ved snakken. Måske med vendinger som ”Nogen burde gøre noget” eller ”nu må kommunen træde til”.

Heldigvis stopper historien ikke der. For en lille gruppe ildsjæle fra byen har besluttet sig for at gå proaktivt ind i sagen.

Som en af dem, Lars Lundgreen, siger til Nordjyske: ”Jeg har reageret som de fleste andre på Danish Crowns lukning. Jeg har været ked af det. Men nu tænker jeg også, at byen skal videre og se på, hvilke muligheder vi har.”

Han har samlet tre andre ildsjæle fra byen, og de skal snart mødes med repræsentanter fra ledelsen i Danish Crown. Målet er at invitere byens borgere til et arrangement i september. En fest, som både skal markere en ny fremtid for slagterigrunden og være startskuddet til eksempelvis en arkitektkonkurrence eller andre tiltag, der kan være med til at udvikle området.

Det vigtigste her er ikke præcis, hvad der sker, men at det sker. At nogen gør noget i stedet for at lade det blive ved den bekymrede snak og "nogen burde gøre noget".

Det er noget af det, vi kan i Nordjylland. Måske fordi vi er et sted, hvor det at tage vare på sig selv ofte er et grundvilkår. Der ligger en utrolig styrke i initiativet.

Se bare hvad det betød, da en gruppe surfere i Klitmøller tog ansvaret på sig og skabte en helt ny plan for området - og lagde kimen til Cold Hawaii.

Nu springer gnisterne i Sæby. Det er med at gribe dem og passe godt på dem. Det kommer ikke af sig selv og vejen er utvivlsomt længere end man forestiller sig, når man starter. Måske er den uvidenhed netop meget godt.

Vi er som bekendt alle sammen kommunen - og nogen burde gøre noget! Og det gør de så. Her er en hyldest til initiativet og for at tage ansvaret på sig.