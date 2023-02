Nordjyske mener: Noget er helt galt, når en toårig med bræksyge trækkes med på arbejde

LEDER:Et hjemmeservicefirma ved navn Aktiv Hverdag slår sig op på at yde pleje og omsorg til godt 1000 borgere i Frederikshavn Kommune.

Og har gennem årene tjent millioner på det.

Problemet er bare, at firmaet og dets ejer og direktør, Susanne Anesen, tilsyneladende har glemt alt om at yde pleje og omsorg til en række af sine ansatte.

Over den seneste uge har Nordjyske afdækket en spektakulær sag om horrible arbejdsforhold i Aktiv Hverdag. Her er ansatte blevet videoovervåget, bedt om at udspionere hinanden, chikaneret og behandlet så dårligt, at flere af dem er gået ned med stress eller har fået angst.

Senest kunne vi fortælle om Pernille, der blev bedt om at tage sin syge toårige datter med på arbejde. Det endte helt galt.

Nu har ni tidligere ansatte sammen med fagbevægelsen FOA trukket Aktiv Hverdag for Arbejdsretten. Og allerede nu tegner der sig billedet af en sag om ekstreme arbejdsforhold, som burde høre en svunden tid til.

Man undres ikke, når en FOA-formand i Frederikshavn kalder sagen rystende.

Det er ekstremt og ondskabsfuldt, hvad medarbejderne har været udsat for – og jeg har næsten ikke ord, der kan beskrive de ting, som folk har oplevet, siger hun.

De 140 ansatte i en virksomhed som Aktiv Hverdag er uundværligt frontpersonale i et velfærdssamfund under pres. De yder en værdifuld indsats og er med til at tage værdig og kyndig hånd om ældre og svage, der er afhængige af hjælp.

Derfor fortjener de alles respekt og anerkendelse. Også fra den arbejdsgiver, som i denne sag åbenlyst har svigtet.

Et ordentligt arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk - falder altid tilbage på ledelsen. Dårligt arbejdsmiljø er dårlig ledelse. Ejer og direktør i Aktiv Hverdag, Susanne Anesen, siger til Nordjyske, at hendes advokat har opfordret hende til ikke at udtale sig, selvom hun har ”rigtigt, rigtigt mange ting,” hun gerne vil fortælle.

Det lyder som en slet skjult vasken hænder.

Nuancer er der altid i en sag som denne, og intet i denne verden er sort-hvidt. Men hjemmeplejedirektøren kan ikke løbe fra, at ni tidligere ansatte - ikke én, ikke to, men ni - står frem med enslydende fortællinger om et stærkt kritisabelt arbejdsmiljø.

Så er der formentligt noget om snakken.

De tidligere ansatte skal selvfølgelig ydes den retfærdighed, de fortjener. Uagtet sagens udfald er det stærkt, at de tør stå frem og råbe op. Det er der brug for, når omsorgen korrumperer på en arbejdsplads.

Og måske det kan gøre en forskel for de 140 mennesker, der fortsat er ansat i firmaet.