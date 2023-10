Nordjyske mener: Nordjyllands nye millionærgade illustrerer det største svigt

De bor klos op ad en trafikeret hovedvej, hvor flere tusinde personbiler, busser og lastbiler hver dag drøner forbi.

Skolen er for længst lukket. Butikslivet består primært af en købmand, en bager og tre genbrugsbutikker. Og den nærmeste by af en nogenlunde størrelse ligger fem kilometer væk.

Den slags plejer ikke at være særligt befordrende for en svulstig ejendomsvurdering, men i den lille landsby Halvrimmen lidt øst for Brovst har Vurderingsstyrelsen åbenbart spottet noget, som alle vi andre har svært ved at få øje på.

Den stærkt trafikerede hovedgade, som skærer gennem Halvrimmen, er med et trylleslag blevet et slags millionærstrøg, hvor grundværdierne er steget med flere tusinde procent.

Faktisk er 60 grunde på hovedvejen og de nærmeste sidegader i Halvrimmen nu vurderet til én eller flere millioner kroner.

For eksempel håndværkertilbuddet på Jenlevvej 2, der for nyligt kom på tvangsauktion og nu er sat til salg for 199.000 kroner.

Alene grunden, som huset står på, er 13 millioner kroner værd, ifølge Vurderingsstyrelsen.

Så må salgsprisen på 199.000 kroner være et knaldhamrende godt tilbud - selv med nordjyske standarder. Hvad venter vi på?

Mange ord er skrevet om de nye, foreløbige ejendomsvurderinger, og mange eksempler er bragt på vurderinger så pilskæve, at man tror, det er løgn.

Én ting er, at Vurderingsstyrelsens regnemaskine virker lige så pålidelig som en tre-årig, der taget på fersk gerning påstår, at det er hunden, der har malet med tusch på væggene.

En anden ting er, at selv samme regnemaskine har kostet 10 år og fire milliarder skattekroner at udvikle.

Men hvad værre er, at styrelsen har udsendt vurderingerne uden at foretage nogen form for manuel kontrol af, om der var noget helt galt med dem.

Og at systemet er indrettet på en måde, som borgerne hverken kan gennemskue, kontrolberegne eller forstå.

Det er decideret uordentligt og udemokratisk.

Problemet illustreres på bedste, tragikomiske vis af Alice Hedegaard, der har sit hus i Halvrimmen til salg for knap 1,1 millioner kroner, og hvis grund nu pludselig er vurderet til 3,6 millioner kroner.

Da hun - i modsætning til titusindvis af andre frustrerede boligejere - lykkedes med at komme igennem til Vurderingsstyrelsen, lød meldingen, at de vil kigge på hendes sag.

Hører hun intet, står vurderingen ved magt.

Velbekomme.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) anerkender, at de nye ejendomsvurderinger kan have svækket danskernes tillid til systemet. Den anerkendelse, kære minister, forudsætter, at der på forhånd var en snert af tillid tilbage til et system, som gang på gang har udstillet sin mangelfuldhed og ulogiske kompleksitet.

Hele skattereformen er bygget op om det narrativ, at fire ud af fem boligejere kommer til at betale mindre i skat med de nye regler end med de gamle. Det lyder dejligt, men påstanden bliver praktisk talt umulig at efterprøve sandheden af.

Og så må det jo være op til den enkeltes tillid til Skat, om vi køber den.