Nordjyske mener: Nu er Lars og Jakob lige så magtfuldkomne som Mette

LEDER:I skrivende stund er det uvist, hvordan den kommende regering vil se ud. Men vi ved, at den vil være født i synd.

Først sprang Moderaternes Lars Løkke Rasmussen nemlig fra sit valgløfte. Dernæst Venstres Jakob Ellemann-Jensen. De havde forsikret vælgerne om, at der skulle laves en uvildig advokatundersøgelse af Mette Frederiksens juridiske ansvar i minkskandalen, men det bliver ikke til noget. De vil hellere i regering.

Venstrehøvdingens begrundelse lyder, at når Moderaterne er løbet fra kravet, er der ikke længere flertal for en advokatundersøgelse. Hvad nytter det så for Venstre at være principfast?

Det er en lidt for belejlig forklaring, og frustrationen blandt Ellemanns partifæller tyder på, at de godt kan gennemskue en nødløgn, når de ser den.

Sværere er det jo heller ikke at forstå. Løkke og Ellemann har i to år kritiseret Mette Frederiksen for at være magtfuldkommen, men i de seneste ugers regeringsforhandlinger er de begge nået til den erkendelse, at de kun kan matche hende ved at spille efter samme regler, som hun gør. Magtens regler.

De har derfor solgt deres ultimative valgløfte for højeste bud, og de bliver tilsyneladende godt betalt. Ifølge en lækket lydoptagelse fra et møde i Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse er Mette Frederiksen parat til at give overraskende indrømmelser:

Reformer, der vil øge arbejdsudbuddet betragteligt. En landbrugsvenlig CO2-afgift. Skattelettelser i bunden og endda i toppen. Fremrykning af investeringer i forsvaret. Mere frit valg i sundhedsvæsenet.

Det er mere blåt, end Ellemann nogensinde ville få igennem med den borgerlige fløj alene, selv om den så havde haft 90 mandater. Det ville simpelthen ikke være muligt for ham med al den ævl og kævl og gammel gæld, der plager partierne.

Han satser i stedet på, at reformerne med tiden gør deres virkning, og han selv står tilbage som en statsmand, der satte nationens interesser over sine egne og partiets principper. Hvem vil så gå op i, at det kostede et løftebrud at nå dertil?

Men han overser, at minkskandalen ikke bare går væk. Den er ikke glemt om hverken to, fire eller otte år.

Et helt erhverv blev nedlagt på et spinkelt og ulovligt grundlag. Det kostede mennesker deres livsværk og samfundet milliarder. Ikke mindst her i Nordjylland, hvor 300.000 borgere tilmed blev udsat for det mest vidtgående indgreb i bevægelsesfriheden siden Besættelsen.

Minkskandalen var en 100 års-begivenhed. Et banesår, der vil kendetegne en generation og optage mange af de efterfølgende.

Så når Moderaterne og Venstre sælger ud, betyder det, at vi næppe i overskuelig fremtid får et svar på, om en statsminister med sin uagtsomme, men ikke desto mindre grove vildledning af såvel Folketinget som befolkningen kan holdes juridisk ansvarlig.

Som Nordjyske tidligere har advaret om på denne plads, vil et så betændt spørgsmål svæve som en sort skygge over dansk politik, så længe det ikke er søgt besvaret.

Det er ikke sundt for retsbevidstheden i samfundet. Det puster til politikerleden. Og det er gift under en ny regering.