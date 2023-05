Nordjyske mener: Nu får Ukraine sin hær på himlen, men vi har tøvet for længe

I en bemærkelsesværdig kovending er USA gået med til, at Vesten nu kan træne ukrainske piloter i at betjene de såkaldte generation fire kampfly. Det vil formentlig føre til levering af de første F16 inden for få måneder – givetvis også fra Danmark.

Ukraine får dermed sin ”hær på himlen”, som de udtrykker det. Deres ”frihedens vinger”. Og det er på høje tid.

Amerikanernes tøven i forhold til at levere kampfly har været pinlig at overvære, om end politisk forståelig. Præsident Joe Biden har fortsat Kongressen bag sig i Ukraine-spørgsmålet, men Republikanerne gearer op til næste års præsidentvalg med stadig voksende isolationisme, og i kulissen står tidligere præsident Donald Trump klar med et gruopvækkende løfte om at afslutte krigen i Ukraine på få timer.

Det ved vi godt, hvad betyder. Får Trump endnu en chance i Det Hvide Hus, vil han som noget af det første forære Ukraine til sin ven i Moskva.

Joe Biden har derfor været forsigtig med ikke at skride for hurtigt frem, men også han må nu have indset, at Ukraine har desperat brug for at styrke sit luftforsvar.

Det går nemlig ikke som planlagt med den bebudede forårsoffensiv, som snart må omdøbes til en sommeroffensiv – hvis den overhovedet kommer. Russerne og ukrainerne kæmper fortsat en udmattelseskrig om byen Bakhmut. Der kæmpes fra skyttegrav til skyttegrav som i Første Verdenskrig, og tabstallene er gruopvækkende. Bakhmut omtales af soldaterne blot som ”kødhakkeren”.

Ukraines regering har længe tigget og bedt Vesten om at levere F16-fly, som de mener vil ændre krigens karakter. Det vil gøre dem i stand til at matche Ruslands fly i luften og beskytte ukrainske soldater på jorden.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har reageret hurtigt på amerikanernes kovending og meddelt, at Danmark naturligvis vil bidrage til den kommende træning. Regeringen har også vist velvilje til at donere danske F16, når Ukraine er i stand til at flyve dem. Træningen menes som minimum at vare fire måneder og vil omfatte både piloter og støttefunktioner på jorden. Belgien og Holland er to andre lande, som er klar til at levere træning og formentlig fly.

Ministerens hurtige tilsagn er opløftende og endnu en understregning af Danmarks dedikation til den ukrainske frihedskamp. En kamp, der også er vores. Som nabo til Rusland er det i vores klare interesse, at russerne skal lide et så klart nederlag i Ukraine som muligt, så de mister evne og lyst til at genere andre lande i regionen.

Men hvis Ukraine skal vinde krigen for Vesten, må hjælpen intensiveres.

Hver måned, når 54 forsvarsministre og NATO-chefen Jens Stoltenberg mødes for at planlægge den vestlige støtte, lyder der løfter om ekstra leveringer af militært isenkram. Men alle på basen ved, at Vesten ikke kan nøjes med ad hoc at skrue op for støtten. Der skal lægges en langsigtet strategi, der også omfatter opbygning af en større industri til fremstilling af våben, ammunition og andet nødvendigt materiel – og landene skal hurtigt forpligte sig.

Den nuværende opbakning i Europa er nemlig ikke en given ting på, hvis stillingskrigen i Ukraine bare trækker ud. Amerikanernes militære og økonomiske støtte, som er helt essentiel, kan heller ikke tages for givet efter præsidentvalget i november 2024.

Det er nu, at krigen skal vindes.