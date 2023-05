Nordjyske mener: De skal lære at læse og regne: Men det skal ikke være i en svinesti

LEDER:Mon de om nogle år kan bryste sig af at have regionens sundeste børn og unge i Jammerbugt Kommune?

Hvis tesen om, at lidt skidt og skrald er med til at styrke immunforsvaret i at modstå livets udfordringer, er svaret et ubetinget "ja".

I hvert fald har det vist sig, at børnene hver dag får et ordentligt skud uhumskheder, når de er i skole.

Først kunne Nordjyske berette om dagligt svineri på Biersted Skole. Og senest er det et lignende billede, bestyrelsen tegner af dagligdagen på Skovsgaard/Tranum Skole.

Store mængder af nullermænd/k i festligt lag. Gulve, der ikke bliver vasket. Støv, som får lov at ligge i lag. Skraldespande, der står utømte. Toiletter, der er så svinske, at elever holder sig skoledagen lang med ondt i maven som konsekvens.

Det er de centrale meldinger fra ledelserne på de to folkeskoler.

Har man ikke forstået den ironiske tone i indledningen til denne leder, så lad mig slå fast:

Det er simpelt ikke i orden, at byde hverken elever, lærere og andet personale på skolerne så uhumsk en hverdag.

Så der er ingen præmie til politikerne i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt for at hærde skolens brugere og ansatte.

Tværtimod er prædikatet "dumpet", det helt rigtige at bruge i denne sammenhæng. Resultatet er uantageligt og uanstændigt.

Det værste er, at problemet ikke er opstået her og nu.

Faktisk melder ledelsen på Skovsgaard/Tranum Skole, at svineriet har været vendt på skolen gennem de seneste tre år.

Det er godt nok lang tid at passe sin skolegang og arbejde i en svinesti.

Perioden passer stort set med den tid, hvor rengøringen i de offentlige institutioner i Jammerbugt har været udliciteret til de private firmaer Kongsvang Cleaning & Facility A/S og Rengoering.com A/S - sidstnævnte stoppede arbejdet i fjor efter en konkurs.

Det er dog ikke for eller imod udlicitering af offentlige arbejder til private virksomheder, der skal diskuteres her - for det kan både være hensigtsmæssigt og til tider et dårligt valg.

Men der er grund til at minde politikerne om deres ansvar for at sikre en rimelig service for borgerne og deres medarbejdere. Om at have styr på kontrakter og ikke mindst opfølgning på, at arbejdet udføres tilfredsstillende - og ikke bare falde i "billigst er bedst"-fælden og så lukke øjnene.

Noget tyder på, at netop det er gået galt på skoleområdet i Jammerbugt Kommune til daglig gene for skoleelever og personale.

Og at det oven i købet tager så lang tid, som det gør, at få løst problemerne på rengøringsfronten, er for alvor en svinestreg over for de mennesker - børn som voksne - der har deres gang på de skolerne.

Så må vi bede om en hovedrengøring, der holder i længden. Og det skal være nu, tak.