Nordjyske mener: Nye skatteregler tager livet af små landbrug

Så mange nordjyske ejere af landbrugsejendomme har fået besked fra Vurderingsstyrelsen om, at deres ejendom skifter status mellem landbrugsejendom, skovejendom, erhvervsejendom og ejerbolig. Og det kan få enorme konsekvenser - ikke bare for de enkelte familier, men også for vores lokale samfund.

For de landejendomme, der skifter status til ejerbolig, betyder det, at de fremover beskattes på samme måde som en villa i en byzone og risikerer dermed en skatteregning, som kan stige til mere end det tidobbelte. Det rammer tusindvis af mindre landejendomme landet over og skaber selvsagt usikkerhed.

Baggrunden for ændringen er ejendomsvurderingsloven, som blev vedtaget af Folketinget i 2017. Det har medført en række nye kriterier for, hvornår en ejendom kan kategoriseres som landbrug. Groft skitseret ønsker man at sikre, at ejendomme bliver beskattet efter det, som de bliver benyttet til - altså landbrug eller blot almindelig bolig. Men de nye vurderinger rammer skævt, og især ejere af små landbrug risikerer at stå med en uoverskueligt stor regning, som i værste fald kan presse dem ud af deres hjem.

En af de mange familier, der frygter konsekvenserne af de nye ejendomsvurderinger, er Ann og Jørgen Mertz, som Nordjyske har talt med. Selvom de med deres 10 hektar jord både har heste, skov og landbrugsjord - samt modtager hektarstøtte fra EU - bliver deres ejendom nu kategoriseret som en almindelig villa. De befinder sig nu i økonomisk usikkerhed og står frustrerede og opgivende tilbage overfor de nye ændringer.

Som et plaster på såret er der vedtaget en tvivlsom overgangsordning, hvor ejerne kan vælge, at ejendommen fortsat skal kategoriseres som landbrugsejendom, indtil den skal sælges. Det gør bestemt ikke usikkerheden for ejerne af landbrugsejendommene mindre. I forvejen er det svært at låne penge til bolig på landet, og hvis der ovenikøbet følger en enorm skatteregning med, så gør det ikke et salg lettere. For mange vil det naturligvis også være svært at finde motivationen til at drive et projekt, som ikke kan drives videre, da det med de nye skatteregler dømmes til døden.

De nye ejendomsvurderinger medfører ikke kun alvorlige konsekvenser for den enkelte, men også for landdistrikterne. Landområderne bliver mindre attraktive, og det bliver sværere at lokke nye borgere til. Derudover har det konsekvenser for diversiteten i landbrugsbranchen, da jorden, som nu betyder en ekstra skatteregning af dimensioner, med stor sandsynlighed vil blive solgt til industrilandbrug. Det kan få konsekvenser for biodiversitet og natur, som de mindre landsteder ellers ofte arbejder for at fremme.

Det giver god mening at justere forældede ejendomsvurderinger. Selvom vi først kender det endelige regnestykke fra Skat til efteråret, er der fra politisk side allerede åbnet op for at drøfte udmøntningen af de nye vurderinger. Det er nødvendigt. For det er tydeligt allerede nu, at ordningen rammer for hårdt og for skævt.