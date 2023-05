Nordjyske mener: På en halv time blev Rudolf snydt for en kvart million. Det kan vi lære af

LEDER:Rudolf Søe Larsen har dummet sig og er blevet snydt, så vandet driver. Og han ved det godt.

Den 77-årige mand fra Nørhalne har mistet lidt over en kvart million kroner. Via en annonce på Facebook fik Rudolf Søe Larsen kontakt til nogle rådgivere, som ville hjælpe ham til at investere i bitcoins på nettet.

Rådgiverne viste sig at være svindlere. De indkasserede pengene selv i stedet for at investere. Det hele tog cirka en halv time.

Siden har ingen set eller hørt noget til dem eller Rudolfs penge. Og intet tyder på, at nogen kommer til det. Heller ikke Rudolf selv.

Ifølge Kim Mouritsen, som har det overordnede ansvar for Sparekassen Danmarks arbejde med svindel og hvidvask, er det så godt som umuligt at få fat i bagmændene og dermed de tabte penge.

Når først landegrænser krydses i cyberspace, bliver det for alvor vanskeligt at efterforske og opklare den slags sager. Ja, desværre er opklaringsprocenten nærmest nul, lyder det fra Kim Mouritsen.

Rudolf Søe Larsen har været naiv. Det erkender han også selv.

Men i tåbelighedens stund er han også modig.

For der skal godt nok en hel del mandsmod til for at stå frem og fortælle sin historie om, hvordan han i sådan en grad lod sig tage ved næsen. Man kan næsten se de hånlige bemærkninger om hans naivitet for sig på de sociale medier, som er de ufejlbarliges foretrukne prædikestol.

Og det mandsmod skal Rudolf Søe Larsen have tak og anerkendelse for.

For netop information og den slags historier kan give indsigt og tjene til skræk og advarsel. Levere oplysning om svindlernes metoder og give en alvorlig påmindelse om, hvor let det kan være at falde for snydernes lokkende og overbevisende sirenesang. I et svagt og uopmærksomt øjeblik.

Mistro er desværre en egenskab, der skal med på rejsen i det digitale univers. Hold tæt med de personlige oplysninger - ikke mindst dem, der giver adgang til bankkontoen.

Og så er den gode gamle påmindelse om, at hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er der en stor risiko for, at det er det, også en god leveregel at have med sig.

Som det blev sagt fornuftigt i kommentarfeltet til historien om Rudolf Søe Larsen - her lettere omskrevet: Hvis der kommer en fremmed til din hoveddør og beder dig lægge alle dine penge i en pose ved byskiltet med løfte om, at du kan hente dobbelt så mange samme sted i morgen, så hopper ingen på den. Ja, det samme gælder på de digitale platforme.

Rudolf Søe Larsens historie viser, at paraderne kan falde - og at det kan koste dyrt.

Derfor er den tabte kvarte million ikke kun en privat katastrofe, men også voldsomt mange lærepenge, som vi alle kan få gavn af.