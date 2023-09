Nordjyske mener: Nu skal vejbanernes konge have en fair chance

Visionen gjaldt en letbane, der som en moderne sporvogn skulle give storbystemning til Aalborg og bringe byens borgere og besøgende rundt med passende schwung.

Byrådet i Aalborg var langt i planerne, plancher og borgerhøringer var i gang, da projektet faldt til jorden: Finansieringen fra staten udeblev.

I stedet udviklede man i Aalborg Kommune ideen om en ekstra lang bus, der skulle køre i sin egen vognbane fra den ene ende af Aalborg til den anden.

Plusbussen begyndte altså som Plan B, og det er ikke nemt at blive en darling med dét udgangspunkt.

Siden har projektet da også været ramt af hård kritik: Ensretning og lukning for biltrafik, sværere adgang for beboere til sideveje, færre parkeringspladser, få stoppesteder og omlægning af eksisterende ruter har været nogle af kritikpunkterne. Dertil afslører den nye køreplan, at trods det store anlægsarbejde med eget tracé, som det så fint hedder, kun har hugget ganske få minutter af ruten fra den ene endestation til den anden.

Men nu er den her, Plusbussen, der mest af alt ligner en almindelig bus med et voldsomt misbrug af steroider.

Udseende og karisma er ikke alt. En bus er først og fremmest et transportmiddel, ikke et prestigeprojekt, og når Aalborg nu ikke måtte få den model, vi havde forelsket os i, må vi se, om vi dog kan elske den, vi fik.

Vejbanernes konge, som Nordjyske-journalist Jesper Schouenborg kækt har navngivet den i en artikel, bliver officielt fejret med gratis buskørsel og festivitas.

Fra mandag er det så hverdag, hvor de 14 ekstra lange busser skal bevise deres værd. De skal have en fair chance for at overraske positivt og vinde respekt på Aalborgs gader.

Herfra vil vi indtil videre kippe med flaget og ønske Nordjyllands hovedstad tillykke med den store, lille ny.