Nordjyske mener: Rådmand beder os om at stoppe. Der er noget, han misforstår

Alt er under kontrol i Aalborg Kommune.

Sådan lød forsikringen fra rådmand Jes Lunde (RV) i et læserbrev i Nordjyske i går.

Vi kan håbe, at han har ret. Men der er noget, vi bør tale om.

I rådmandens læserbrev kritiserer han Nordjyske for at bringe en række afsløringer af rod i borgmester Thomas Kastrup-Larsens forvaltning af eventmidler. Det er der ingen grund til at grave videre i, mener Jes Lunde, for Økonomiudvalget har allerede strammet reglerne op, så der nu stilles større krav til dokumentation for pengeforbruget, og alle udgifter over 50.000 kroner skal godkendes i Økonomiudvalget og ikke længere alene af borgmesteren.

Det er gode og fornuftige tiltag, som bringer kommunen på den sikre side af forvaltningsloven. Man kunne polemisk tilføje, at det vel også er på tide, men lad det nu ligge.

Situationen i Aalborg er den, at Økonomiudvalget reelt har sat borgmesteren under administration. Det er jo i sig selv ganske usædvanligt. Hvor ellers må en borgmester opleve at blive frataget magt og komme i en strammere spændetrøje?

Hvis det i en rådmands øjne er en normaltilstand, som ikke kan begrunde yderligere interesse fra medierne, vil vi på Nordjyske gerne invitere ham til en samtale om mediernes rolle og betydning i et velfungerende lokalsamfund.

Som et frit og uafhængigt medie er det Nordjyskes opgave, at vi på borgernes vegne kigger de folkevalgte politikere over skuldrene og bringer væsentlige informationer til offentlighedens kendskab.

De hidtidige afsløringer er af en sådan karakter, at de uomtvisteligt har været væsentlige at få frem i lyset. De omhandler en uheldig drukkultur, kritisable sagsgange, tvivlsomme tilskud til projekter uden åbenbar værdi for kommunen og lige lovligt tætte kontakter til modtagere af de offentlige midler.

Jes Lunde kan ikke forvente, at Nordjyske på den baggrund holder inde med at undersøge, hvordan en folkevalgt borgmester og hans administration har anvendt borgernes penge. Tværtimod bør en rådmand forvente, at medierne holder ekstra godt øje med, om der er mere at komme efter, og om de nye regler efterleves i praksis.

Nu forholder det sig samtidig sådan, at der ikke er andre medier i Nordjylland end Nordjyske til at påtage sig opgaven.

Som vi har afsløret undervejs, er der nemlig så tætte forbindelser mellem kommunen og den eneste anden, større medievirksomhed i Nordjylland, TV2 Nord, at stationens chefredaktør har udtalt, at den ikke journalistisk kan omtale disse afsløringer, når TV2 Nord selv er part i sagen.

Også af den grund fortsætter Nordjyske sin kulegravning af rodet i borgmesterens forvaltning.