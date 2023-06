Nordjyske mener: Rådmanden har stadig ikke forstået budskabet

LEDER:Hvad er forskellen på at foreslå en ting og kræve en ting?

Svaret på det spørgsmål er jo umiddelbart let, men ikke når der går jura i den.

Tag nu sagen om rådmand Nuuradiin Husseins indblanding i en børnesag, hvor han fik en socialrådgiver fjernet. Var det en instruks eller bare et forslag?

Det har Aalborg Kommunes juridiske kontor over flere uger ledt efter et klart svar på, men det er ikke lykkedes. Ifølge juristerne er vi inde i en gråzone.

Virkelig? Lad os lige rekapitulere, hvad rådmanden foretog sig:

I begyndelsen af 2023 skrev han med sekretariatschefen i forvaltningen om at få skiftet socialrådgiveren ud. I februar rykkede han for handling, fordi han ”var sikker på, at du havde sørget for et rådgiverskift på denne sag. Vil du ikke eksekvere denne ændring”.

Forvaltningens direktør var også med inde over og skrev til rådmanden, at ledelsen ikke vurderer, at et rådgiverskifte er hensigtsmæssigt.

Rådmanden svarede, at han havde bedt om at få et rådgiverskifte og understregede, at ”vi skal eksekvere rådgiverskifte hellere i går end i dag. Det skal vi ikke have rundborgspædagogik over.”

Og så fik han sit rådgiverskifte.

Men var det, fordi han gav en instruks eller bare havde stillet et forslag?

Man skal nok være jurist for at kunne læse og forstå ordvekslingen som andet end en klokkeklar ordre. Men juristerne er i tvivl, selv om de ”hælder mest til”, at der er tale om ”formelle forhold vedrørende sagernes ekspedition”.

Heldigvis har kommunens økonomiudvalg taget konsekvensen af sagen og slået fast, at den politiske ledelse i form af rådmændene skal holde fingrene væk fra sagsbehandlingen i forvaltningerne. Sådan har forvaltningspraksis i øvrigt været i Danmark gennem flere årtier, men når det har været nødvendigt at kommunikere det via staveplade i Aalborg, er årsagen, at her er der en rådmand, der har svært ved at læse teksten på væggen.

Nordjyske har tidligere på lederplads spurgt, om Nuuradiin Hussein agter af følge økonomiudvalgets beslutning og frem over vil undlade at blande sig i den konkrete sagsbehandling?

Spørgsmålet gælder stadig.

Rådmanden udtaler til Nordjyske, at han betragter vurderingen fra kommunens jurister som en oprejsning. Han agter derfor ikke at ændre noget som helst i sin måde at arbejde på.

På den baggrund må vi udtrykke vores håb om, at rådmanden vil tænke grundigt over et ualmindeligt godt råd fra kontorchefen i juridisk forvaltning, Freddy Falk. Han anbefaler, at politikere og embedsmænd for fremtiden prøver at forvalte magten uden at vove sig ind i gråzoner.

Men for en sikkerheds skyld bør økonomiudvalget samtidig følge den overvejelse, som en anden rådmand, Morten Thiessen, har bragt på bane - nemlig at få tvivlen bragt ud af verden ved at få en ny instans til at vurdere sagen.

Det burde egentlig ikke være nødvendigt. Men det er det.