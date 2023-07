Nordjyske mener: Restauranter skriger på arbejdskraft - men branchen bør kigge indad

I efterhånden årevis har restaurationsbranchen manglet arbejdskraft. Det er selvsagt et stort problem for den enkelte café eller restaurant, som ser sig nødsaget til at begrænse åbningstiderne eller antallet af gæster ved bordene. Men det er også et stort problem for vækstmulighederne - og i sidste ende betyder det færre penge til vores fælles pengekasse.

En af dem, der må holde lukket midt i højsæsonen, er Cafe Kysten i Lønstrup - og det er mangel på personale, der er årsagen, lyder forklaringen. Caféen sælger steaks, pizzaer, durums og burgere midt i turistbyen, men har valgt at holde lukket fra 12. juli til 5. august.

- For tre år siden fik vi hele tiden ansøgninger, men siden er det stoppet. Måske har de unge for mange penge, uddyber indehaver Murat Sahin overfor Nordjyske.

Cafe Kysten er langt fra de eneste, der har problemer med at få hænder nok. Nordjyske har tidligere beskrevet, hvordan populære spisesteder - især i turistområderne - i perioder må holde lukket et par dage om ugen for at få vagtplanen til at hænge sammen.

En undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser da også, at landets hoteller og restauranter mislykkedes i 39 procent af alle rekrutteringsforsøg. Samtidig har hotel- og restauranterhvervet vanskeligt ved at få fat i de elever, de gerne vil have.

Kigger man mod brancheorganisationen, er de straks klar med et bud på en løsning - i hvert fald på den korte bane: Det skal være nemmere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Der giver helt sikkert god mening at kigge på, om nogle af de krav, som bliver stillet til den udenlandske arbejdskraft, er skæve og urimelige. Men det er langt fra den eneste løsning.

Branchen skal i den grad også kigge indad - især hvis unge også skal kunne se sig selv i branchen og vælge den til i fremtiden. Tilbyder man ordentlige løn- og arbejdsvilkår? For det bliver der i den grad stillet krav til i disse år.

Samme budskab lyder fra Kurt Frederiksen, formand for Privat Service, Hotel og Restauration ved 3F i Aalborg.

- Der er desværre alt for mange, som ser på deres ansatte som en nødvendigt onde, som ikke skal behandles bedre end højst nødvendigt, skriver han i et læserbrev, som Nordjyske bragte for nyligt.

Rygter om dårlige arbejdsforhold løber hurtigt, og det smitter desværre af på de steder, som faktisk kærer sig om sit personale, og på den måde kan det gå ud over hele branchen. Derfor er branchen nødt til at løfte i samlet flok, så de dårlige vilkår ikke er en forudsætning for at kunne være konkurrencedygtig.