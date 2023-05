Nordjyske mener: Retten til privatliv må ikke kompromitteres

LEDER:Da en 13-årig pige 15. april blev bortført på Slagelse-kanten, og dagen efter lykkeligvis blev fundet i live af politiet, holdt hele nationen vejret.

Men nogle gjorde mere end dét. To medarbejdere fra Region Sjælland misbrugte deres mulighed for at kigge i den 13-åriges journal, selvom de ikke havde en faglig grund til at gøre det. Efter en undersøgelse af sagen førte det i denne uge til, at de to medarbejdere blev bortvist fra deres arbejde.

Med bortvisningerne viser Region Sjælland den helt fornødne konsekvens i sådan en sag.

Det kan måske virke uskyldigt, at en offentligt ansat slår noget op i en borgers journal. Måske vil personen ikke andet end lige få stillet en privat nysgerrighed, men sagerne fra Region Sjælland, som bliver sat på spidsen af det meget alvorlige overgreb mod den 13-årige, har sat fokus på, at det naturligvis er helt utilstedeligt at misbruge adgang til data.

Det er en alvorlig krænkelse af enhver borger, hvis der uretmæssigt bliver snaget i ens papirer. Retten til privatliv og fortrolighed i forholdet til offentlige myndigheder kan ikke gradbøjes og må ikke kompromitteres.

Lykkeligvis tyder granskninger, som medierne efterfølgende har foretaget i blandt andet Viborg og Aalborg kommuner, på, at overtrædelser bliver taget særdeles seriøst. I Aalborg Kommune bortviste man således en medarbejder for et halvt års tid siden, fordi den ansatte havde snaget i en borgers oplysninger.

Det er betryggende, når den juridiske chef i Job og Velfærd i Aalborg Kommune i Nordjyske redegør for, hvordan man behandler mistanker om snageri i borgernes sager. Det er i øvrigt også nødvendigt, for det er jo borgernes tillid til staten, der er på spil.

Sagerne fra Region Sjælland tydeliggør dog også, at der mangler en vigtig funktion i de kommunale og regionale registre. Som borger kan man nemlig ikke selv få oplysninger om, hvem der har set i ens journal. Funktionen findes allerede på sundhed.dk, hvor man som borger kan se alle opslag, der foretages i ens personlige helbredsoplysninger.

Den mulighed bør også være i andre registre, både som en betryggende vished for den enkelte borger, og forhåbentlig som afskrækkende effekt for offentligt ansatte, som kunne blive fristet til at snage.

Gennemsigtighed avler nemlig tryghed.