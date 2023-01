Nordjyske mener: Ros for en klokkeklar undskyldning til Gravenshoved-elever - ét spørgsmål nager

LEDER:En klokkeklar undskyldning. Uden forbehold.

Sådan mødte politikerne i Aalborg Kommune mandag aften de tidligere elever fra Gravenshoved Kostskole.

Et enigt byråd tog ansvar for at beklage, at Aalborg Kommune i en periode fra 1964 og godt 25 år frem sendte børn med adfærdsvanskeligheder ned til observationsskolen, hvor de i stedet for omsorg blev mødt med overgreb i form af fysisk og psykisk vold og seksuelt misbrug.

- Vi har hørt jer, og vi har set jer. Undskyld for de oplevelser, I har haft, lød det fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Undskyldningen kom i forlængelse af en advokatundersøgelse af forholdene på Gravenshoved Kostskole.

Aalborg Kommune havde selv foranlediget undersøgelsen. Dels på baggrund af en stribe artikler i Nordjyske, hvor tidligere elever fandt behov og mod til at stå frem og berette om de uhyrligheder, de havde oplevet fra skolens voksne. Dels fordi eleverne selv valgte at aflevere en officiel klage til kommunen.

Advokatundersøgelsen blev offentliggjort for en uge siden. Og rapporten blev straks kritiseret for to ting:

For det første at advokatfirmaet HjulmandKaptain, som har forestået arbejdet, både før og under har haft andre opgaver for Aalborg Kommune - hvorfor der kunne rejses tvivl om habiliteten.

For det andet at der i rapporten ikke direkte var inddraget forklaringer fra tidligere medarbejdere, der i skolens tid enten selv råbte op om pædagogikken på stedet eller kender til en kollega, der gjorde. En reel kritik, når undersøgelsen slår fast, at Aalborg Kommune ikke vidste noget om det umenneskelige miljø på Gravenshoved.

Aalborg Kommune skal have ros for at have taget eleverne beretninger alvorligt og for at have sat penge af til at undersøge sagen. Intet tyder på, at kommunen har forsøgt at blande sig undervejs.

Samtidig har politikerne taget sig tid til at fordøje rapporten og i enighed nå frem til den eneste rigtige konklusion: At sige undskyld. Og være klar til at give eleverne en erstatning.

Tilbage står dog spørgsmålet, om overgrebene på Gravenshoved kunne være stoppet. Men at det ikke skete, fordi advarsler mod den forfejlede og skadelige pædagogik mødte bevidst døve ører højere oppe i systemet.

Den del af historien er det fortsat vigtigt at få afdækket. Også selv om Aalborg Kommune nu har vedkendt sig sit ansvar, undskylder og er klar til at kompensere de tidligere elever.

Overgreb mod børn i voksen varetægt, der netop skulle være en tryg og udviklende base, handler både om de konkrete misgerninger på stedet, men så sandelig også om de personer, der kunne have stoppet det tidligere, men intet gjorde.

Det ansvar er det stadig - om muligt - interessant og på sin plads at få placeret. Trods undskyldningen nager spørgsmålet stadig: Hvorfor var der ikke nogen, der greb ind?